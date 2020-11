El jutge avala les converses incloses en l'«operació Volhov»

El jutge de Barcelona Joaquín Aguirre sosté que les converses incloses en l'«operació Volhov» sobre presumpta desviació de fons públics cap al procés i diversos casos de presumpta corrupció no es refereixen a la vida íntima dels imputats, entre ells l'exdirigent de CDC David Madí, i l'exregidor d'ERC Xavier Vendrell, sinó que tracten «assumptes de naturalesa pública» que són rellevants per a la qualificació de l'inculpat «com a persona influent en l'àmbit polític, així com el grau d'influència», i únicament una persona amb aquestes característiques pot cometre un dels delictes que investiguen, el de tràfic d'influències. La interlocutòria precisa que en persones que no exerceixen càrrecs públics, com és el cas, però que sí que s'hi relacionen, «la condició de persona influent pot derivar-se amb bastant encert de les converses captades amb autorització judicial».

El togat rebutja d'aquesta manera la petició de l'advocat Gonzalo Boye, defensor de Josep Lluís Alay, cap de l'oficina de l'expresident Carles Puigdemont, perquè es prenguessin mesures per evitar la publicació de dades, àudios, fotos o vídeos que figuren en el procés, alhora que desestima la remissió al jutjat de guàrdia per a la seva investigació la difusió en els mitjans de comunicació de notícies referents al «cas Volhov».

«Per vida íntima dels investigats o de tercers», adverteix, «ha d'entendre's aquells aspectes de la vida d'una persona que formen part del nucli més dur de la privacitat i, no només això, sinó que les esmentades converses íntimes no siguin pertinents per a la investigació objecte d'un determinat procés», manté el jutge.