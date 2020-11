La JNC demana l'elaboració d'una llei d'amnistia general per a l'independentisme

La Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) ha celebrat aquest cap de setmana de manera telemàtica el seu Consell Nacional ordinari, en el marc del qual s'han debatut diverses propostes de resolució i mocions dels diversos col·lectius territorials de l'organització. En aquest sentit s'ha aprovat amb un ampli suport una moció que dona suport a l'elaboració d'una llei d'amnistia general per a l'independentisme. També s'ha demanat la fi de "la repressió espanyola" al moviment independentista, la nul·litat de les inhabilitacions dels represaliats per la justícia i la reversió dels embargaments i multes que pesen sobre els mateixos.

Els membres del Consell Nacional han tirat endavant una moció que expressa el rebuig a l'augment de la quota d'autònoms perpetrada pel govern espanyol. En aquesta, també es demana al Govern de la Generalitat que traspassi les competències en matèria de treballadors autònoms del Departament de Treball al Departament d'Empresa, davant la "clara negligència" del Conseller El-Homrani en la gestió dels ajuts.

Així mateix, en conseqüència amb la preocupació que la JNC ja ha vingut expressant sobre la salut de la llengua catalana, el Consell Nacional ha donat llum verda a una moció que recull un seguit de mesures per enfortir-la. Entre aquestes destaquen acords amb empreses tecnològiques i plataformes de continguts audiovisuals en streaming per tal d'oferir continguts en català, l'ampliació de l'oferta de cursos de català als nouvinguts a Catalunya i l'ús preferent de la llengua catalana per part dels servidors públics.

Els militants de la JNC han tancat un cap de setmana de molta activitat amb la celebració d'un col·loqui virtual entre els candidats a les primàries de Junts per Catalunya: Damià Calvet, Laura Borràs i Jordi Farrés, en el qual hi han participat fins a 1.264 persones. En aquesta vetllada els tres candidats han pogut exposar la seva visió sobre el futur, així com el paper dels joves i les futures generacions en un moment en el que Catalunya viu "una crisi econòmica severa" i una "crisi democràtica que amenaça els drets i les llibertats dels ciutadans".