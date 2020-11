Els restauradors reben amb il·lusió la reobertura d'aquest dilluns

Els restauradors estimen que entre el 20% i el 30% de locals no podran aixecar la persiana amb la represa de l'activitat en la segona onada de la pandèmia. Tot i celebrar la reobertura parcial dels seus negocis a partir d'aquest dilluns amb limitacions, adverteixen que les restriccions d'aforament faran que molts dels establiments no siguin rendibles encara que s'hagi de mantenir part del personal en expedients de regulació temporal (ERTO). De la mateixa manera, es fa una crida a la clientela perquè avanci les hores dels sopars ja que s'ha fixat una hora topall per servir a taula, al marge de les comandes que es puguin seguir fent a domicili i que els ha servit per subsistir aquestes darreres setmanes.