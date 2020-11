Víctimes del 17-A veuen «difícil» que el judici dels atemptats tanqui ferides

Les víctimes del 17-A creuen que en el judici pels atemptats de Barcelona i Cambrils quedaran dubtes per resoldre, la qual cosa dificultarà que puguin tancar ferides, segons avisa l'impulsor de la Unitat d'Atenció i Valoració de Víctimes del Terrorisme (UAVAT), Robert Manrique.

En una entrevista amb Efe, Manrique assegura que les víctimes no només busquen justícia en el judici que se celebra a l'Audiència Nacional pels atemptats d'agost de 2017, sinó també que es resolguin els seus dubtes per poder tancar ferides, al temps que demana que el tracte als damnificats per part de les administracions no se centri «en els diners, sinó en els drets».

Per a les víctimes, el judici és un moment difícil perquè suposa tornar a enfrontar-se a l'episodi més dur de les seves vides, de manera que Manrique agraeix que la majoria dels mitjans no hagin publicat el vídeo emès a l'Audiència Nacional -i que fins ara no havia estat divulgat- amb el recorregut de la furgoneta conduïda per Younes Abouyaaqoub envestint les persones que trobava al seu pas a les Rambles de Barcelona.

Manrique, una de les víctimes de l'atemptat d'ETA a Hipercor a Barcelona el 1987, ha dedicat la seva vida des de llavors al suport als damnificats: tretze anys com a delegat de l'Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT) a Catalunya, després al capdavant de l'associació catalana ACVOT i des del 17 d'agost de 2017 impulsant la Unitat d'Atenció i Valoració de Víctimes del Terrorisme (UAVAT).

La UAVAT, on Manrique exerceix com a assessor en un equip de professionals i voluntaris, ha assistit 217 víctimes del 17-A, de les quals 73 s'han personat en el judici de l'Audiència Nacional.

Amb l'experiència acumulada al llarg dels anys, Manrique sosté que, davant d'un judici com el del 17-A, les víctimes, per poder tancar ferides, pretenen obtenir respostes sobre interrogants que planegen en la causa, entre les quals cita per què no es va crear una comissió d'investigació al Congrés o el vincle entre el CNI i l'imam de Ripoll (Ripollès) Abdelbaki Es Satty, el cervell de la cèl·lula que va cometre els atemptats.

«La justícia es fa amb un judici, però al final el que volen les víctimes és que se'ls resolguin els seus dubtes i, sobretot, que no torni a passar», sosté Manrique.