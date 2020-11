Valentí Fuster diu que la vacuna no farà desaparèixer de cop la COVID

El director mèdic de l'Hospital Mount Sinaí de Nova York, Valentí Fuster, va reafirmar ahir que la vacuna no farà desaparèixer d'un dia per l'altre la covid-19, però va dir estar convençut que la situació millorarà progressivament després d'aquest hivern i que és possible que «d'aquí a un any o dos, el coronavirus passi a ser com una grip». En una entrevista a RAC-1, Fuster, que va criticar les administracions per no actuar abans, tot i haver-les alertat dels riscos d'una pandèmia global, va assegurar que la covid-19 «no desapareixerà, però serà com les grips que tenim ara.

El cardiòleg va retreure a les administracions que «no van voler escoltar. S'hauria pogut evitar aquesta epidèmia si s'haguessin posat en funcionament mesures per tallar les transmissions d'una a una altra. La preparació per fer les vacunes es podria haver començat abans. Hem perdut 3 anys. Potser arribarem a un any o dos i estarà completament estabilitzat».

Fuster també va recordar que durant el 2017 ell i altres investigadors van elaborar un document que analitzava la salut global i en què ja alertaven de la vulnerabilitat a les epidèmies si no hi havia més coordinació internacional.

Tot i això, Fuster manté l'esperança: «L'angoixa ha de desaparèixer. M'agradaria donar l'esperança que és una cosa temporal», va dir el cardiòleg català, que va comparar l'epidèmia del coronavirus com «una tercera guerra mundial biològica», però va afegir que cal estar tranquils «perquè això anirà cap avall». «Després d'aquest hivern, cada vegada anirem a millor. Hem d'arribar a l'estiu, que segur que serà millor que el passat, i el de 2022 serà encara millor», va afirmar.