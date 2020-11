La policia busca testimonis dels trets de la policia a un indigent

L'indigent ferit pel tret d'un guàrdia urbà de Barcelona feia pocs mesos que era a la ciutat, procedent d'un altre país comunitari, i els serveis socials de l'Ajuntament ja havien contactat amb ell per poder derivar-lo als programes d'intervenció per a persones «sense sostre». La tinent d'alcalde, Laura Pérez, va lamentar el «desenllaç» del succés i va explicar que l'Ajuntament està coordinant-se amb la fundació Arrels, que estava atenent l'indigent, per fer el «màxim seguiment» de la seva evolució.

Segons la tinent d'alcalde, els serveis socials municipals, a través dels anomenats «equips de carrer», havien contactat ja amb l'indigent per generar el «vincle de confiança» necessari abans de derivar-lo als programes d'intervenció social.

Els serveis socials estaven en una «primera fase de diagnòstic» en relació amb l'home, a causa de les dificultats «idiomàtiques» per relacionar-se amb ell i per les seves «característiques», va afegir Laura Pérez. Es tracta d'una persona procedent d'un país comunitari, que feia pocs mesos que era a Barcelona i només havia tingut contacte amb el personal de la Fundació Arrels, que va derivar el cas a l'Ajuntament, i amb els equips de carrer dels serveis socials.

Per part seva, els Mossos busquen testimonis que van presenciar els fets en el marc de la investigació oberta per esclarir les causes del fet més enllà del testimoniatge de la Guàrdia Urbana.