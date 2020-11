Una patrulla de la Urbana de Barcelona dispara a un home que va mirar d'atacar-los

Una persona va resultar ferida de bala a l'Eixample de Barcelona per trets efectuats per agents de la Guàrdia Urbana. Segons va explicar el regidor de Seguretat de l'Ajuntament, Albert Batlle, l'incident es va registrar al número 45 del passeig de Sant Joan, a la cruïlla amb el carrer d'Ausiàs March, quan els dos agents van arribar al lloc avisats pels veïns, que havien denunciat la presència d'un home que causava molèsties als ciutadans.

La víctima, de 43 anys i nacionalitat hongaresa, es va acostar a la patrulla amb actitud amenaçadora i una navalla de grans dimensions, va al·legar Batlle, que va assegurar que l'home, de qui no es coneix cap domicili fix ni si té antecedents policials, mantenia una clara intenció d'agredir els agents. Aquests van respondre amb dos trets, un dels quals li va impactar a l'abdomen, tal com s'aprecia en un vídeo captat per un ciutadà que va presenciar els fets i en què es veu tres policies retrocedir davant l'actitud de l'home. L'agent que va obrir foc sembla que és el que està tapat per un treballador de la neteja municipal just quan va prémer el gallet i era més a prop de la víctima.

El ferit va ser traslladat a l'hospital de Sant Pau de la capital catalana per ser intervingut, va afegir el regidor socialista, en una improvisada roda de premsa a les portes de l'Ajuntament. Es trobava en estat greu però estable, va dir Batlle en ser preguntat per l'estat de salut de l'home.

«L'actuació de la Guàrdia Urbana es produeix perquè hi ha una denúncia ciutadana contra aquest home, pel que sembla un sensesostre, que estava causant molèsties. Ha sigut una intervenció molt ràpida, perquè la seva actitud era molt agressiva», va detallar el regidor de Seguretat.

Els fets es van posar en coneixement dels Mossos d'Esquadra, a qui correspondrà ara analitzar si la reacció policial va ser proporcionada. També es va comunicar a la regidoria d'Atenció a les Persones perquè es faci càrrec de l'assistència al ferit, que fins a l'últim moment va mantenir una actitud molt alterada, segons van explicar alguns testimonis.

Cap dels dos agents que van participar en els fets va resultar ferit, malgrat que, segons Batlle, sí que va existir un intent d'agressió per part del ciutadà hongarès. «He vist una fotografia de l'arma que portava i era realment una arma que podia haver causat molt mal», va remarcar.