Els comuns exigeixen que la «por a les urnes» de JxCat no segueixi bloquejant Catalunya

La presidenta de Catalunya en Comú Podem, Jèssica Albiach, va exigir ahir que la «por a les urnes de JxCat» no segueixi bloquejant Catalunya i va advertir que ajornar les eleccions autonòmiques per «cinquena vegada» seria «una presa de pèl» a la ciutadania. En declaracions als mitjans, Albiach es va referir així a l'afirmació d'ahir de la consellera de Presidència, que va condicionar la celebració de les eleccions previstes pel 14 de febrer al fet que es pugui «garantir el dret a vot de tothom».

Per a la líder de Catalunya en Comú, les paraules de Budó deixen «en l'aire» les eleccions autonòmiques del pròxim 14 de febrer, davant la qual cosa ERC ha mantingut, en la seva opinió, un «posicionament tebi», sense que se sàpiga clarament «què és el que pensa».

«La por a les urnes de JxCat no pot seguir bloquejant el país», va sostenir Albiach, que va exigir «un compromís clar i ferm perquè en aquests tres mesos s'estableixin mecanismes per garantir que les eleccions se celebraran amb total seguretat». Segons la presidenta de la coalició dels comuns, el Govern ha ajornat les eleccions catalanes «fins en quatre ocasions. Esperem que aquesta no sigui la cinquena perquè seria una nova presa de pèl a la ciutadania», va afegir.

En paral·lel, la CUP va instar ahir tots els partits polítics a fer un «front comú» per aïllar l'extrema dreta de Vox en les pròximes eleccions catalanes, previstes per al pròxim 14 de febrer. El Consell Polític de la CUP va aprovar ahir un document en el qual demana als partits que es comprometin a un Pacte Nacional Antifeixista (PNA) a construir «un front comú antifeixista i popular, treballant braç a braç amb totes les organitzacions que defensen els drets fonamentals».



Gestió de la pandèmia

La candidata del PDeCAT a la Presidència de la Generalitat i exconsellera, Àngels Chacón, va afimar que el món local tindrà «un paper importantíssim» en la llista electoral del seu partit per a les properes eleccions catalanes. En un acte telemàtic del món municipal del PDeCAT, va assegurar que els ajuntaments han liderat «amb fermesa i rigor la gestió de la pandèmia perquè han atès les persones que necessitaven més suport».