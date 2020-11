La restauració demana poder servir fins a mitjanit a la segona fase

El Gremi de Restauració celebra la rectificació del Govern sobre l'horari per oferir servei als locals, ampliat fins a les 21.30 h i sense límit d'aforament a terrasses a partir de dilluns, unes condicions per la reobertura «més favorables que les que havia plantejat el Departament de Salut en un primer moment». «La tensió que hem viscut aquests dies, sumada a la indignació dels restauradors pel tancament, ha obligat el Govern a rectificar», explica Roger Pallarols, director del Gremi en un comunicat. «Els bars i restaurants necessiten reobrir, tornar a treballar i avançar en el procés de represa completa de l'activitat», diu. Tot i això, l'entitat creu que molts restaurants no reprendran l'activitat si han d'abaixar la persiana a aquesta hora.

Segons argumenten, en haver-se fixat l'hora de tancament a les 21.30 h, molts restaurants, especialment aquells on el sopar significa més del 50% de la facturació, continuaran tancats al públic o amb un funcionament molt residual. Per això reclamen que de cara al segon tram –a partir del 7 de desembre–, i «amb la vista posada en la campanya de Nadal», caldrà ampliar l'horari com a mínim fins a mitjanit, cosa que requerirà revisar el toc de queda, i fixar-lo a la una de la matinada en el tercer tram. El Gremi aprofita per demanar al Govern que assumeixi el compromís de no tornar a tancar la restauració. «Som un motor econòmic massa essencial per no assegurar-li un funcionament viable i de manera estable amb independència de l'evolució de la pandèmia. Hem de mantenir el virus a ratlla sense hipotecar la reconstrucció econòmica del país», demana el director.

Les sales de concert

Un altre dels sectors que s'uneixen a la llista de reobertures el dilluns són les sales de concerts. Per la seva part, han celebrat que el Govern les hagi inclòs, «ara sí», en el pla de represa cultural. La gerent de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) manifesta que la mesura va «pel bon camí» i tindrà d'entrada un efecte «psicològic» positiu per a desenes de sales que porten molts mesos tancades. Ara bé, també ha avisat que només la meitat de les 85 sales catalanes de l'associació es plantegen reobrir d'entrada, ja que fins que el límit d'aforament no s'elevi al 70% a moltes «no els surten els números». Però Zapata diu almenys ara hi ha «un pla» per a les sales i «un horitzó», i valora que el Govern hagi «corregit l'error».