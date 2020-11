Els Mossos congelen el nomenament del nou cap dels TEDAX

La Conselleria d'Interior ha congelat el nomenament com a nou cap dels TEDAX dels Mossos d'Esquadra a l'inspector Jordi Arasa, condemnat a dos anys i quatre mesos de presó per agredir manifestants pacífics del 15-M.

En una entrevista a TV3, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va desmentir que hagin nomenat Arasa al capdavant dels TEDAX, després que dimecres passat fonts policials van confirmar que se li va assignar el seu nou lloc fa unes tres setmanes, abans que el major Josep Lluís Trapero fos restituït al capdavant dels Mossos d'Esquadra, i que des de feia dies ja era efectiu.

L'Audiència de Barcelona va condemnar el passat 9 de juny a dos anys i quatre mesos de presó i a suspensió de càrrec públic Arasa per les càrregues policials en l'acampada d'indignats a la plaça de Catalunya de Barcelona, el 27 de maig de 2011, un sentència que encara no s'ha fet efectiva perquè l'inspector, fins llavors cap de l'àrea de recursos operatius (ARRO) a Barcelona, la va recórrer.

Sàmper va revelar que l'expedient amb el nomenament d'Arasa, que es va presentar a un concurs intern per obtenir la plaça al capdavant dels TEDAX i el va guanyar, no s'ha executat i no ha estat firmat: «Tot expedient requereix de la firma del cap polític, del cap tècnic i del cap operatiu, i això no ha passat».

El conseller va precisar que el procés s'ha aturat internament abans que l'aturés ell mateix, perquè encara cal analitzar una situació «gens menor» en relació a la situació processal d'Arasa.

«Aquest senyor té una sentència condemnatòria recorreguda en segona instància i que, òbviament, si fos confirmatòria i per tant hi hagués una condemna, ni que fos per un dia, no podria tenir aquest càrrec. És un tema que no és que s'hagi paralitzat, sinó que tenia un vici en l'expedient que fa que avui no pugui tirar endavant. No se li ha donat aquest càrrec en cap cas», va remarcar Sàmper.



L'endemà de notificar-se la condemna a Arasa, el passat 9 de juny, el llavors cap dels Mossos Eduard Sallent -que dijous de la setmana passada va ser rellevat en restituir Trapero al capdavant de la policia catalana-, va anunciar que Arasa seria traspassat a un lloc allunyat de l'ordre públic i del carrer. Arasa es va presentar llavors a un concurs intern per a la plaça de cap dels TEDAX i el va guanyar. Se li va assignar el lloc i se li va notificar verbalment el seu nou destí, encara que a última hora el procés ha quedat congelat.



Suport dels comandaments

El sindicat de comandaments dels Mossos d'Esquadra SICME va assegurar ahir que l'inspector Jordi Arasa «té el dret i la capacitat» per fer-se càrrec de la unitat Tedax de la policia catalana i va advertir que la precampanya electoral a Catalunya no pot justificar que s'hagi congelat el seu nomenament.