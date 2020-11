El pla de represa definitiu publicat aquest dissabte pel Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) elimina la limitació per a la restauració de servir només sopars entre les 18 h i les 21.30h, com s'havia inclòs en l'última versió del document feta pública divendres.

Per contra, l'assistència a activitats culturals no es podrà fer fora del municipi els caps de setmana, com el Govern havia anunciat inicialment. La mesura havia de garantir la viabilitat de festivals com el Temporada Alta, que rep la majoria de públic de fora del nucli on se celebra. Les entrades, però, sí que serviran com a salconduit per superar el límit horari del toc de queda, i estableix que els espectacles culturals podran acabar a les 22h.