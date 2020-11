La Fiscalia investiga la manca de distància entre usuaris a Rodalies

La Fiscalia ha obert una investigació per la gestió del transport públic durant la pandèmia de la covid-19 arran d'una denúncia per la falta de distància de seguretat entre els usuaris als vagons de trens de Rodalies. La denúncia ha estat presentada pel col·lectiu Xnet contra el director general de l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària, el responsable de seguretat de Rodalies de Catalunya i els caps de seguretat de Renfe i d'Adif per presumptes delictes dolosos de lesions o, subsidiàriament, imprudents de lesions, inclòs el d'homicidi imprudent.

La plataforma denunciant retreu el «servei deficient» de ferrocarrils i considera que existeixen «serioses sospites» que «gran part» dels usuaris de la xarxa han estat infectats de covid-19 malgrat haver adoptat totes les precaucions que estaven «a les seves mans». «Hem estat víctimes de forma continuada i reiterada d'un servei deficient i sense prou capacitat i freqüència de trens perquè sigui possible mantenir les prescrites distàncies de seguretat, amb greu perjudici per la nostra incolumitat», remarca l'escrit.



Aglomeracions i trens curts

Xnet denuncia aglomeracions als trens en horaris i dates en les quals eren «previsibles» donada la «reiteració de les circumstàncies» i acusa d'omissions conjuntes el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, la Generalitat com a titular de Rodalies, Renfe en qualitat d'operadora i Adif per ser la titular de la infraestructura. «No només no s'augmenta la freqüència, sinó que es van utilitzar trens curts fins i tot quan hi ha capacitat per a trens llargs», va afegir.Així mateix, lamenta que «les mesures anunciades pels responsables de les línies es dirigeixin a responsabilitzar els usuaris perquè no utilitzin els serveis de transport públic en hores punta», però «sense que s'hagi establert cap referència d'ocupació dels mitjans de transport des del primer estat d'alarma d'aquest any 2020 [...] ni s'hagi ampliat la capacitat i freqüència en la majoria dels casos».

A més de l'escrit a la Fiscalia, Xnet també ha elevat la seva denúncia a l'Agència Catalana del Consum, ha fet una crida a la població afectada perquè documentin aquest tipus de situacions i ha advertit el ministre de Transport, José Luis Ábalos; i el de Sanitat, Salvador Illa; així com el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet; i la titular de Sanitat, Alba Vergés; de l'«incompliment sistemàtic» de les seves obligacions en aquesta matèria.