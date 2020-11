Desestimen la demanda d'un guàrdia civil a Òmnium per utilitzar la seva veu

La jutge ha desestimat la demanda presentada per un agent de la Guàrdia Civil contra Òmnium per utilitzar sense el seu consentiment la seva veu en un vídeo en considerar que aquesta es va obtenir de manera «lícita» i que el mateix no tenia fins publicitaris, i el condemna a més a pagar les costes processals.

L'agent reclamava 10.000 euros a l'entitat per entendre que s'havia vulnerat el seu dret a la imatge en utilitzar la seva veu sense autorització en un vídeo d'Òmnium realitzat i emès durant el judici del procés al Tribunal Suprem.



«La persecució continua»

El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, va destacar aquest dijous que, amb la decisió de la jutge de desestimar una demanda contra l'entitat, «la llibertat d'expressió guanya, però la persecució dels poders de l'Estat contra Òmnium continua». Segons Òmniu, la seva «absolució» demostra el «fals relat que es construeix» contra l'independentisme.