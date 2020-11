Condemnen el gironí que va amenaçar García-Albiol

Un veí de Torroella de Montgrí ha acceptat una pena de 21 mesos de presó per una quinzena de missatges que va publicar a Facebook durant els mesos posteriors a l'1-O, en els quals amenaçava de mort l'aleshores líder del PPC, Xavier García-Albiol, i l'insultava per la seva ideologia. La sentència d'un jutjat de Girona el considera culpable d'un delicte continuat d'amenaces amb l'agreujant de discriminació per ideologia.

El condemnat va pulicar una quinzena de missatges que va publicar en el seu perfil de Facebook entre el 5 d'octubre de 2017, tot just dies després del referèndum, i el 24 de març 2018, quan García Albiol, actual alcalde de Badalona, liderava el PP català. Segons la sentència, els missatges publicats pel condemnat perseguien causar en el dirigent popular «la por de patir un mal imminent i greu».

«Us podrien ficar a la mateixa foguera a Arrimadas, Rivera i tu (...), defensaré la meva terra amb sang si cal» o «et mereixes un tret entre els ulls, així us moriu tots els espanyolistes que porten 50 anys a Catalunya i no són capaços de dir bon dia en català» són alguns dels missatges.