El vídeo de l'atropellament del 17-A marca la sessió del judici

El judici a l'Audiència Nacional pels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils va estar marcat ahir pel visionat dels vídeos sobre l'atropellament mortal a la Rambla de la capital catalana. Les imatges de les càmeres de seguretat, sense so, mostren amb cruesa la velocitat i els zig-zags de la furgoneta conduïda per Younes Abouyaaqoub baixant pel passeig i atropellant vianants. Imatges d'altres càmeres el mostren fugint pel mercat de la Boqueria i diversos carrers de Barcelona fins a la Diagonal, on va matar el conductor d'un cotxe per fugir fins a Sant Just Desvern amb el vehicle. Els dies següents, fins que el dia 21 va ser abatut a Subirats, algunes càmeres el van captar remenant la brossa en una gasolinera. Abans de l'emissió dels vídeos, van declarar prop d'una vintena de mossos d'esquadra que van fer la inspecció ocular de la furgoneta. Els agents van explicar que al mig de la Rambla van anar trobant 12 cadàvers i trossos del vehicle. Finalment, damunt del mosaic de Joan Miró, la Fiat Talento de Telefurgo tenia diversos cops a la carrosseria, vidres trencats, paraxocs arrencats i el capó molt danyat, i amb restes orgàniques i fins i tot roba interior de les víctimes enganxades. Al seient del copilot van trobar un passaport espanyol a nom de l'acusat Mohamed Houli Chemlal i el NIE i el carnet de conduir de l'autor de la matança, Younes Abouyaaqoub. També es va trobar el contracte de lloguer de la furgoneta a nom de l'acusat Driss Oukabir, que també constava com a conductor principal. A sota d'un seient hi havia una ampolla d'acetona amb líquid a l'interior, i també la cartera d'Abouyaaqoub, amb una targeta bancària seva, el seu carnet de família nombrosa i papers manuscrits en àrab i francès. A uns dos metres del vehicle es va trobar una altra ampolla també d'acetona i amb líquid, una capsa metàl·lica de soldadura, un rellotge i un tros de corda.