Salut instal·larà uns 60 mòduls en dos mesos per reforçar l'atenció de la Covid-19 als CAP

Salut instal·larà uns 60 espais tipus mòdul perquè centres d'atenció primària (CAP) puguin fer-hi l'assistència a persones amb problemes respiratoris i símptomes de la covid-19. Sobretot estan pensats per als CAP que ara tenen dificultats d'espai per mantenir un circuit separat entre l'atenció dels pacients amb sospita de covid-19 i els que hi van per altres motius. La idea és que es construeixin en dos o tres mesos i que el gener comencin a entrar en funcionament, amb una durada prevista d'entre dos i quatre anys. Segons indica el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, aquest nombre es podria ampliar fins al centenar. Els espais s'ubicaran en llocs molt propers als centres i seran gestionats pels propis CAP.