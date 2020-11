La restauració exigeix obrir divendres i defensa el seu pla de desescalada

El sector de la restauració no veu amb bons ulls la proposta del Govern de reobrir els bars i restaurants amb un 30% de l'aforament i fins a les cinc de la tarda. Per la seva part, reclamen que els establiments puguin obrir divendres i proposen una desescalada en tres fases. En un acte unitari celebrat a la Llotja de Mar i amb el suport del Consell General de Cambres de Catalunya, el sector va advertir ahir que els deutes «ofeguen» les famílies i van reclamar al Govern que estigui «a l'altura».

Pel que fa a l'horari que estableix l'esborrany presentat ahir, el president del Gremi de Restauració de Barcelona, Pere Chias, assegura que el sector «necessita» treballar a la nit. Els representants de la restauració també van lamentar haver conegut la notícia a través de la premsa i van advertir que segurament no sigui viable per a moltes empreses.

El sector també va estar molt crític amb la consellera de Salut, Alba Vergés. «La consellera ha estat una de les menys sensibles i més vehements», va lamentar Escudero. Així mateix, els representants de la restauració reclamen ajudes que compensin les pèrdues derivades del tancament dels establiments i la condonació dels impostos, tant estatals com municipals.

Més enllà d'aquestes peticions, el sector ha elaborat una proposta de desescalada en tres fases, plantejada aquest dilluns al conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa. La primera fa referència al període comprès entre el dilluns que ve i el 8 de desembre i inclou l'obertura dels establiments al 30%, ampliable a la meitat de l'aforament si és possible respectar una distància de dos metres entre els comensals de taules diferents (d'esquena a esquena) en espais tancats i d'1,5 metres en terrasses. Els locals haurien d'estar ventilats en tot moment. Així mateix, s'aconsella l'ús de mascareta entre plat i plat i s'obliga a utilitzar gel hidroalcohòlic.

A més, també preveu un registre dels clients, sempre que hi donin el vistiplau, i una ocupació màxima per taula de sis persones. L'hora de tancament quedaria establerta a les onze de la nit i el tiquet de restaurant podria servir de justificant de cara a un eventual control. La fase 2 del pla dels gremis començaria el 9 de desembre fins al dia de Reis i contempla un augment de l'aforament mínim del 50% i del 75%. Les taules podrien augmentar fins a les deu persones i l'hora de tancament fins a la una de la matinada. Per últim, a la fase 3, després de les festes de Nadal, s'aixecarien algunes restriccions, com els de l'aforament i el límit d'horari, i es mantindrien mesures previstes anteriorment.