Investigats demanen anul·lar el «cas Volhov» en veure-hi irregularitats

Els principals investigats pel «cas Volhov» de presumpte desviament de fons públics a l'expresident català Carles Puigdemont han demanat a l'Audiència de Barcelona que declari la nul·litat de les intervencions telefòniques que sustenten la investigació, en entendre que es basen en meres «conjectures». Segons fonts jurídiques, l'empresari i excàrrec de CDC David Madí i el president de la plataforma proseleccions esportives catalanes, Xavier Vinyals, ja han presentat escrits per sol·licitar la nul·litat de la causa, una ofensiva judicial a la qual estudien sumar-se altres investigats.

En el seu recurs l'advocada de Madí, Olga Tubau, demana a l'Audiència que declari la nul·litat de ple dret de la primera intervenció telefònica, acordada l'agost del 2019, i de totes les pròrrogues posteriors, en concloure que les escoltes es van acordar prescindint de «normes essencials», cosa que ha provocat indefensió al seu client i ha vulnerat el dret fonamental al secret de les comunicacions. L'advocada sol·licita a més la nul·litat de l'acte d'entrada i registre del passat 29 d'octubre al despatx de David Madí, de manera que, si prospera, el recurs deixaria la investigació buida de tot contingut. Madí, que va ser membre de «l'estat major» que va organitzar l'1-O, va ser detingut el passat 28 d'octubre al costat d'una vintena de persones més, en una operació ordenada pel titular del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga el presumpte desviament de fons públics a l'expresident Carles Puigdemont, diverses operacions de tràfic d'influències i possibles temptejos de l'independentisme a Rússia a la recerca de suport al procés. L'operació, duta a terme per la Guàrdia Civil, s'emmarca en una peça separada que el magistrat va obrir arran d'unes converses gravades que es van intervenir al telèfon de l'exdirigent de CDC Víctor Terradellas, principal imputat en una causa oberta fa més de quatre anys per un presumpte desviament de subvencions de la Diputació de Barcelona a entitats afins a l'extinta formació.



Marlaska investigarà filtracions

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va qualificar d'«intolerables» les filtracions judicials i, més encara, les de «fets que poc tinguin a veure amb l'investigat», perquè sempre són interessades i no són innòcues, i va assegurar que totes són i seran investigades. Marlaska responia així a una pregunta de la diputada d'ERC Carolina Telechea sobre quina actuació pensa dur a terme el Govern central per acabar amb les filtracions de converses privades gravades per la policia en causes judicials. El ministre va assegurar que les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat actuen en tot moment amb «absolut respecte» als drets fonamentals i a la llei, ja que forma part del seu ADN, i va rebutjar que hi hagi un fenomen generalitzat.