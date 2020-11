El Govern paralitza el repartiment d'ajuts al món de la cultura

El Departament de Treball ha frenat l'adjudicació de les ajudes dirigides als treballadors del sector de la cultura, que s'havien de començar a repartir avui al matí, segons va avançar la televisió pública catalana 3/24. Es tracta de la primera convocatòria que s'havia de produir després del desastre de la setmana passada amb el sistema de concurs promogut per la Generalitat, i la paralització de les ajudes afectarà altres sectors, segons Treball.

«Treball, Afers Socials i Família està modificant la convocatòria, entre d'altres, de les ajudes a professionals de la cultura perquè no sigui per concurrència competitiva i amb adjudicació per ordre de presentació». Tot i que el Departament va assegurar que les ajudes «es mantindran», ahir a la nit va anunciar que «treballa» per sumar més recursos i està en fase d'anàlisi d'altres opcions perquè els recursos dels quals disposa arribin millor als sol·licitants.

La Conselleria de Chakir el Homrani preveu reunir-se en els propers dies amb els sectors que resulten afectats per aquesta aturada per buscar vies alternatives que arribin amb més garanties als que més ho necessiten. Treball tenia previst destinar tres milions i mig d'euros a aquesta partida, però ha decidit ajornar el repartiment, destinat a tots els professionals de la cultura -inclòs el personal tècnic, que havia quedat exclòs d'altres tipus d'ajudes. Es tractava d'un pagament únic de 750 euros per a professionals en situació de necessitat, que havia estat molt ben rebut i que era molt esperat.