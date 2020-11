La Generalitat augmenta 795 milions el pressupost destinat a la pandèmia

El Govern va aprovar ahir un nou augment del seu pressupost, a càrrec del fons extraordinari de l'Estat per a la lluita contra la covid-19, de 795 milions. La major part d'aquest increment es derivarà a la Conselleria de Salut, segons la portaveu de l'Executiu català, Meritxell Budó. Per exemple, en la compra de vuit milions de tests amb la intenció de realitzar un cribratge massiu de la població. Amb tot, també es destinarà a atendre necessitats urgents derivades de la pandèmia. Aquest és el quart augment de pressupost des de l'inici de la pandèmia, juntament amb els 1.230 milions de juliol, els 354 de setembre i els 420 derivats de la variació del límit de dèficit.

En conjunt, segons informa l'agència Efe, l'increment acumulat del pressupost des de juliol serà de 2.799 milions comptant aquesta última ampliació.

En un comunicat, el Govern recorda que per a incorporar nous ingressos als comptes s'han de generar els corresponents crèdits pressupostaris de despesa per un import equivalent, de manera que el Govern va aprovar ahir una generació de crèdit per aquests 795 milions.

Aquests fons se situaran en la partida del fons de contingència, on s'inclouen tots els recursos que provenen d'aquest fons estatal, i des d'allí es van transvasant als diferents departaments en funció de les seves necessitats.

Segons l'informe mensual d'execució del pressupost de la Generalitat corresponent a setembre, la pandèmia de la covid-19 va disparar la despesa fins a finals de setembre en 1.557 milions d'euros, comptant despeses directes, com els sanitaris i sociosanitaris, i altres indirectes i induïts per la crisi.

Al juliol el Govern va xifrar en 2.565 milions d'euros la despesa estimada d'aquesta pandèmia durant 2020 per a les finances de la Generalitat, i va dir que, en el capítol d'ingressos, el minvament seria d'uns 2.407 milions per a tot l'exercici.



Més ajudes per als autònoms

La portaveu del Govern va anunciar, sense detallar, l'atenuació de les restriccions anticovid vigents amb l'objectiu d'atendre el binomi salut-economia. Sobre les ajudes als autònoms, i després del desastre de la setmana passada, Budó va apuntar que confiava que durant aquesta setmana s'anunciés la creació d'una nova tanda d'ajudes, amb una altra metodologia per evitar la competició per les subvencions entre els contribuents.

Amb tot, va asseverar que no s'està «en un escenari de desescalada, sinó de flexibilització de les restriccions». En aquesta línia, Budó va evitar especular sobre el grau de mobilitat que es permetrà durant el pont de desembre i les festes nadalenques.