ERC i JxCat sumen la desescalada a la seva batalla

Nova polèmica. Els republicans planten els seus socis de govern per filtrar les mesures que s'implantaran en les properes setmanes, mentre Junts rebutja assumir les culpes i acusa Salut de la fugida d'informació. Després d'esbroncar els consellers de JxCat, Aragonès abandona una reunió al costat de la resta de membres d'ERC

Catalunya es van comptabilitzar ahir 68 morts i 574 ingressats a les UCIs a causa de la COVID-19. Paral·lelament, milers de persones dels sectors afectats per les restriccions esperen notícies sobre els seus llocs de treball i molts més estan pendents dels seus plans personals i familiars. I ERC, el partit que lidera (accidentalment) el Govern, es va negar a tractar en la mateixa taula l'actualitat pandèmica amb els seus socis de l'executiu per entendre que aquests eren «deslleials» i actuaven més com un lobby en benefici dels interessos d'algun dels gremis dels sectors afectats que pel bé comú de la societat. Aquest és el panorama d'un Govern que està en el temps de descompte des del 29 de gener i que agonitza just durant la pitjor crisi dels últims 80 anys.

Poc després de dos quarts de nou del matí, el president substitut es va aixecar de la taula de coordinació governamental sobre la COVID-19. Ho va fer indignat i després d'esbroncar els consellers reunits (Meritxell Budó, Damià Calvet i Ramon Tremosa, per part de JxCat, i Josep Bargalló, Ester Capella i Alba Vergés, per ERC). Abans d'anar-se'n va afirmar que «no es pot seguir treballant fins que no s'acabin les filtracions». Després d'Aragonès, i de manera esglaonada, van abandonar la sala la resta de consellers d'ERC.

El motiu de l'enuig monumental dels republicans és la publicació a gairebé tots els mitjans, a mitja tarda de dimarts, d'un document provisional de Salut en el qual planteja un possible pla de flexibilització de les restriccions. «El problema és que, amb la filtració, s'instrumentalitza informació confidencial d'un document encara viu», és a dir, sobre el qual s'està treballant, «per condicionar la decisió del Procicat» en la reunió d'avui, explica una veu republicana. No cal dir que ERC acusa JxCat de la filtració i viceversa.

ERC veu darrere d'aquest moviment un doble interès. Beneficiar el gremi de la restauració, al qual el conseller d'Empresa, Tremosa, va prometre la reobertura de locals, i «desgastar Aragonès en clau electoral». «Abans de la filtració, el debat era si els bars obrien o no el dia 23. Un cop tots els mitjans el van donar per fet, la discussió ja se centrava en si obrien suficients hores. És una conducta irresponsable», lamenten els republicans.

Fonts d'ERC atribueixen a Carles Puigdemont una estratègia que passa per donar la sensació de «caos» al Govern, perquè els republicans, que ara lideren l'executiu, s'emportarien la pitjor part. Una estratègia que ERC qualifica de «trumpista». I l'ariet d'aquesta tàctica, sempre segons ERC, és Tremosa, que va ser nomenat «conseller d'Economia a l'ombra» per fer tasques d'opositor intern a Aragonès.

Entre la filtració de dimarts i l'esbroncada d'Aragonès, fonts de la Generalitat detallen una altra reunió, el mateix dimarts a la tarda, en la qual, segons els republicans, Tremosa va amenaçar d'anar-se'n del conclave si no s'atenia la seva petició d'obertura dels locals.



Reunió Aragonès-Budó

Després de la sortida dels republicans al matí, Aragonès va citar Budó al seu despatx a la tarda. Tots dos van coincidir que calia desencallar l'assumpte. Segons fonts de les dues trinxeres, hi va haver certa distensió, i es van emplaçar per a una nova reunió del comitè COVID amb els consellers i els experts (el secretari general de Salut, Marc Ramentol, el d'Educació, Josep González-Cambray, i el doctor Josep Maria Argimon) a la tarda. «Aragonès ha entès que no ha estat el seu millor dia», va apuntar una font postconvergent per explicar aquest clima d'entesa creat amb Budó.

Entre unes coses i altres hi va haver una sessió de control al Parlament. Els republicans (Aragonès i Sergi Sabrià) no van estalviar dards contra els postconvergents, mentre aquests, a través de Miquel Sàmper, van intentar contemporitzar afirmant que «la culpa és de tots».