Eduardo Reyes es presenta a les primàries de Demòcrates per concórrer a les eleccions del 14-F

L'actual diputat independent del grup Republicà al Parlament i president de l'entitat Súmate, Eduardo Reyes, ha anunciat aquest diumenge que es presenta a les primàries de Demòcrates de Catalunya per concórrer a les eleccions del 14-F. Ho ha fet a través de Twitter, on ha assegurat que la unilateralitat és "l'única via possible" per obtenir la independència de Catalunya.





"Volem defensar la voluntat del poble que ja va votar el seu futur polític l'1-O" ha apuntat, afegint que creu que l'estat espanyol mai s'asseurà a negociar. "L'únic interès dels governs del règim del 78 per Catalunya són elsque obligatòriament paguem a canvi de pràcticament res" ha denunciat.La campanya electoral de les primàries obertes de Demòcrates de Catalunya s'iniciarà aquest dilluns i finalitzarà el dijous. La votació telemàtica es realitzarà el 20, 21 i 22 de novembre. Qualsevol ciutadà, major de 16 anys, que comparteixi "els planejaments polítics" de la formació pot donar-se d'alta del cens per poder votar les llistes.