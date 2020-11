La CUP denunciarà davant l'Oficina Antifrau el projecte del complex BCN World

La diputada de la CUP al Parlament Natàlia Sànchez va anunciar ahir que la seva formació presentarà una denúncia a l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) per les irregularitats que creu que té el projecte de BCN World i amb l'objectiu de parar-lo: «Desplegarem totes les eines per posar llum i taquígrafs en aquesta operació fraudulenta». En roda de premsa al Parlament, Sànchez va insistir que les irregularitats que presentaran a Antifrau han estat comeses per la Generalitat, concretament per la Conselleria d'Economia i per la de Territori i Sostenibilitat, que «comencen amb l'autorització de la llicència de joc a Hard Rock i segueix amb la compravenda dels terrenys a la Caixa».

Sànchez va sostenir que, per la CUP, tant el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, com el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, són els «màxims responsables» d'aquest projecte i no descarten la possibilitat de presentar una querella contra aquestes dues conselleries.

Preguntada pels canvis en la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, després del relleu de Josep Ginesta com a secretari general, Sànchez va considerar que és la resposta política davant el «fracàs» de la gestió dels ajuts de la Generalitat a autònoms i pimes per la crisi de la covid-19. «Per a nosaltres la qüestió de fons és si els canvis que puguin haver-hi a la Conselleria de Treball comportaran canvis materials en les polítiques públiques. Nosaltres entenem que no», va criticar Sànchez, que va assegura que des de la seva formació esperen que hi hagi una transformació efectiva de les polítiques socials de la Generalitat.

D'altra banda, Sànchez va assegurar que des de la CUP tornaran a exigir la reforma estructural dels sous dels diputats del Parlament i alts càrrecs de confiança de la Generalitat, ja que creu que la crisi de la covid-19 ha fet «aflorar que hi ha una classe política beneficiant-se dels seus privilegis per salaris, dietes i desplaçaments, que són un sou encobert».



El cas d'Adrián Sas

Finalment, la diputada de la CUP Maria Sirvent va exigir la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Sàmper, i també explicacions per la no retirada de l'acusació particular de la Generalitat a Adrián Sas, un els acusats per incidents a les manifestacions del primer aniversari de l'1-O, el 2018. Per Sirvent, es tracta d'una operació repressiva contra el moviment independentista que és «absolutament injustificable per part del Departament d'Interior» i va retreure a JxCat haver manifestat la setmana passada el compromís de la Generalitat de retirar l'acusació i que finalment no s'hagi fet.