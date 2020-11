Aragonès afirma que s'ha superat el pic de la segona onada

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va afirmar ahir que s'ha superat «el pitjor» de la crisi sanitària de la segona onada del coronavirus a Catalunya, i va defensar que és el moment de començar a flexibilitzar les restriccions. En la seva compareixença sobre la gestió de la covid-19, va sostenir que les dades sanitàries estan anant bé, que les mesures preses per la Generalitat estan donant els seus fruits i que han permès «allunyar un confinament domiciliari estricte que durant molts dies va ser una hipòtesi real que va estar damunt la taula».

Aragonès va afirmar que la tendència és bona i que per això a partir de dilluns es començaran a flexibilitzar algunes restriccions. El vicepresident va explicar que el Govern està dissenyant com ha de dur-se a terme aquesta reobertura, però va avisar que encara han de «tancar els últims serrells» per poder anunciar les mesures definitives.

Relacionat amb aquest tema, el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, va afirmar ahir que la Generalitat aplicarà a partir de dilluns les mesures de desescalada previstes malgrat les discrepàncies en l'executiu: «Evidentment que tindrem les mesures previstes per al dia 23, ens hi vam comprometre. Que ningú es confongui, el debat intern, que n'hi ha, en el Govern, no ho impedirà».

Mentrestant, el cap de l'oposició a Catalunya, Carlos Carrizosa, va tornar a emplaçar ahir el Govern que segueixi el model de la Comunitat de Madrid per doblegar la corba del coronavirus sense haver de tancar els bars i restaurants. Carrizosa va advertir a Pere Aragonès que els catalans «estan perdent la paciència». «Mentre no donen ajudes als autònoms, a Madrid es doblega la corba i hi ha els bars i restaurants oberts. Això no ho diu Cs, ho diuen els seus propis experts», va assenyalar Carrizosa.