La restauració vol obrir divendres i defensa el seu pla de desescalada: "El Govern no té sensibilitat amb el sector"

El sector de la restauració s'ha tornat a reunir aquest dimarts per reclamar la reobertura dels establiments el 20 de novembre i ha proposat una desescalada en tres fases. En un acte unitari celebrat a la Llotja de Mar i amb el suport del Consell General de Cambres de Catalunya, el sector ha advertit que els deutes "ofeguen" les famílies i ha reclamat al Govern que estigui "a l'alçada". "La Generalitat no ha demostrat tenir la sensibilitat necessària per entendre la desesperació dels empresaris i treballadors del sector", ha criticat el president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, en la lectura d'un manifest consensuat amb el sector.

Així mateix, els representants de la restauració han reclamat ajudes que compensin les pèrdues derivades del tancament dels establiments i la condonació dels impostos, tant estatals com municipals. "Els tancaments i restriccions que estan fent caure els balanços de pèrdues i guanys dels establiments han d'anar acompanyats de compensacions i ajuts que permetin afrontar les despeses de funcionament, despeses per tancament i la pèrdua d'ingressos per la reducció d'aforament", ha resumit el president de la Federació d'Hostaleria de les comarques de Girona, Antoni Escudero.

En concret, ha exigit ajudes tant a la Generalitat com a l'Estat. Així mateix, també ha demanat una condonació dels impostos municipals i, en cas que no sigui possible, ha reclamat als ajuntaments subvencions a les empreses per poder fer front als pagaments. Escudero també ha reclamat al govern espanyol una condonació dels impostos estatals, com l'IRPF o la quota de la Seguretat Social, fins a la recuperació de l'activitat turística, així com una rebaixa de l'IVA turístic al 4%.

Més enllà d'aquestes peticions, el sector ha elaborat una proposta de desescalada en tres fases, plantejada aquest dilluns al conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa. La primera fa referència al període compres entre el dilluns que ve i el 8 de desembre i inclou l'obertura dels establiments al 30%, ampliable a la meitat de l'aforament si és possible respectar una distància de dos metres entre els comensals de taules diferents (d'esquena a esquena) en espais tancats i d'1,5 metres en terrasses.

Els locals haurien d'estar ventilats en tot moment i romandrien tancats els espais on no fos possible. Així mateix, s'aconsella l'ús de mascareta entre plat i plat i s'obliga a utilitzar gel hidroalcohòlic entrant i sortint del local. A més, també preveu un registre dels clients, sempre que hi donin el vistiplau, i una ocupació màxima per taula de sis persones. L'hora de tancament quedaria establert a les onze de la nit i el tiquet de restaurant podria servir de justificant de cara a un eventual control.

La fase 2 del pla dels gremis territorials de restauradors començaria el 9 de desembre fins al dia de Reis, inclòs, i contempla un augment de l'aforament mínim del 50% i del 75% si es pot mantenir una distància d'un metre i mig, el mateix espai que caldria a les terrasses. Les taules podrien augmentar fins a les deu persones i l'hora de tancament fins a la una de la matinada. Es mantindria la recomanació d'utilitzar la mascareta entre plat i plat, l'ús del gel i el registre de clients.

Per últim, a la fase 3, que entraria en vigor després de les festes de Nadal, s'aixecarien algunes restriccions, com els de l'aforament i el límit d'horari, i es mantindrien mesures previstes anteriorment, com el control de temperatura, l'ús obligatori de gel hidroalcohòlic en entrar i sortir del restaurant, l'ús recomanat de mascareta entre plat i plat i obligatori per anar o tornar del lavabo o el registre de clients. A diferència de les anteriors, ja es podria consumir productes a l'interior del local a peu dret, i s'ampliaria el nombre màxim de comensals per taula a les dotze persones.

La restauració també ha demanat al Govern una declaració "clara i inequívoca" sobre l'obertura de les estacions d'esquí aquest hivern. El sector ha recordat que el Sistema Pirenaic concentra el 61,2% dels visitants a les estacions d'esquí i ha afirmat que aquest turisme s'ha convertit en un dels principals recursos per a la temporada d'hivern.

Per altra banda, han reclamat "diàleg directe" amb el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonés, per tal que s'aprovin els ajuts suficients i efectius per als sectors. "El sacrifici fet pel sector els darrers 40 dies i des de l'inici de la pandèmia per protegir l'extensió de la covid-19 a la societat ha de veure's compensat pels pressupostos públics", ha demanat Castellarnau.

El president de la Federació d'Hostaleria de Lleida ha assegurat que la restauració és un sector "tractor" per a altres sectors, "que s'estan veient arrossegats al precipici". En aquest mateix sentit s'ha pronunciat el president del Clúster Foodservice, Raimon Bagó, que ha assegurat que la restauració és la "punta de l'iceberg", ja que és el sector més "visible i tractor". Bagó ha advertit que darrere hi ha sectors com els productors i fabricants, amb alts costos estructurals i fortes inversions, o els distribuïdors i logístics, amb importants estocs per finançar.

En aquest sentit, el president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la Província de Tarragona, Francesc Pintado, ha assegurat que la situació del sector és "molt greu" i que els deutes estan "ofegant" les famílies, que no tenen ingressos.



El sector critica l'obertura fins a les cinc de la tarda

El sector ha criticat la proposta del Govern d'obrir la restauració amb un 30% de l'aforament fins a les cinc de la tarda. El president del Gremi de Restauració de Barcelona, Pere Chias, ha assegurat que el sector "necessita" treballar per la nit. Els representants de la restauració també han lamentat haver conegut la notícia a través de la premsa i han advertit que segurament no sigui viable per a moltes empreses.

"És una decepció absoluta", ha lamentat el president del Clúster Foodservice, Raimon Bagó. El president de la Cambra de Comerç ha mostrat "sorpresa i indignació" per la proposta. "No ens agrada un Govern a 600 quilòmetres, però tampoc un Govern que no es parlen entre ells", ha lamentat Canadell, després de recordar que el pla de desescalada de la restauració compta amb el suport del conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa.

El sector també ha estat molt crític amb la consellera de Salut, Alba Vergès. "La consellera ha estat una de les menys sensibles i més vehements", ha lamentat Escudero. Per altra banda, el president de la Federació d'Hostaleria de Lleida li ha reclamat a la consellera eficàcia, compromís, confiança, diàleg i respecte cap al sector, "valors fins ara absents".