El Homrani destitueix Ginesta com a número 2 a la conselleria de Treball

El conseller de Treball, Chakir El Homrani, va destituir ahir el seu número 2, Josep Ginesta, que ocupava el càrrec de secretari general al Departament. El successor de Ginesta serà Oriol Amorós, fins ara secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania. Així ho va comunicar el Departament en una nota. El Homrani relleva així qui durant tota la legislatura havia estat el seu segon i que ja ho va ser durant el mandat de l'anterior consellera, Dolors Bassa. No va ser l'únic cessament anunciat per Treball, ja que el fins ara secretari d'Afers Socials, Francesc Iglesies, serà rellevat per Marta Cassany, fins ara responsable de Treball a Tarragona.

El cessament de Ginesta es va produir una setmana després de la polèmica per la gestió de les 10.000 ajudes per als treballadors autònoms, en què els servidors de la Generalitat van col·lapsar. Si bé des de Treball es va defensar que el col·lapse era una conseqüència d'un problema tècnic, competència de la conselleria de Polítiques Digitals, finalment El Homrani ha optat per rellevar en el càrrec el seu número dos. Treball va ser criticat pel disseny de les ajudes, qualificades d'excessivament genèriques i que això va promoure l'allau de sol·licituds. La decisió de destituir Ginesta s'ha pres després d'aquest episodi i no és quelcom que es medités des de fa mesos, segons van confirmar fonts del Govern.

No és l'única polèmica que arrossega la conselleria de Treball a les últimes setmanes i que, col·lateralment, provoca un xoc entre socis de Govern. Abans de l'episodi de les ajudes per a autònoms, va ser el mateix conseller d'Empresa i Ocupació qui va provocar un incendi amb unes declaracions en què va alertar de possibles multes a les empreses que no apliquessin el teletreball. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, i el conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, van contradir El Homrani i van rebutjar la possibilitat d'imposar sancions. Posteriorment i durant aquell mateix matí, el llavors secretari general de Treball, Josep Ginesta, va matisar les declaracions d'El Homrani.

El cessament de Ginesta i la promoció d'Amorós deixen en mans d'Enric Vinaixa, l'actual director de Relacions Laborals de la conselleria, el pilotatge de les competències en matèria laboral. Fins ara, Ginesta havia estat l'«home fort» d'El Homrani, multiplicant la seva presència a les mediacions de major nivell que arribaven al Departament de Treball.



Renovació de la cúpula

El Homrani també nomenarà al Consell Executiu que es celebrarà avui Marta Cassany com la nova secretària d'Afers Socials i Famílies, rellevant en el càrrec Iglesies, home fort a la conselleria pel que fa a la gestió de la Renda Garantida.