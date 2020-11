Es declaren 2.015 nous casos, 68 morts i 596 ingressats a l'UCI

El risc de rebrot segueix en descens a Catalunya i retrocedeix 33 punts en les últimes 24 hores, situant-se en els 405, segons l'última actualització del Departament de Salut. La velocitat de propagació, l'Rt, també es redueix dues centèsimes (0,76), mentre que la incidència a 14 dies cau a 562,33 (ahir era de 593,99 ).

En paral·lel, s'han declarat 2.015 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), fins als 290.377 des de l'inici de la pandèmia. El 8,74% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. També s'ha informat de 68 noves morts, amb un total de 15.200. Pel que fa als hospitals, hi ha 2.485 ingressats per Covid-19 (-50) i 596 a l'UCI (+9), tenint en compte que ara també s'inclouen els crítics en centres privats.

El risc de rebrot continua a la baixa, ha disminuït en 33 punts i queda fixat en 405. Era de 662 entre el 31 d'octubre i el 6 de novembre. L'Rt baixa lleugerament fins a 0,76, dues centèsimes menys. La setmana anterior era de 0,92. La incidència a 14 dies és de 562,33 entre el 7 i el 13 de novembre i ja se situa clarament per sota del 753,54 de l'interval anterior (31 d'octubre - 6 de novembre).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 7 al 13 de novembre n'hi va haver 16.846, xifra inferior al període anterior, quan se'n van detectar 26.456. Això situa l'actual taxa de confirmats per PCR/TA en 218,77 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (343,56).

Durant l'última setmana s'han fet 156.495 proves PCR i 58.728 tests d'antígens, dels quals un 8,74% han donat positiu, també per sota del percentatge de l'interval anterior (10,49%). La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en els 40,97 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 320.720 casos, 290.377 dels quals mitjançant prova PCR o test d'antígens. Hi ha hagut 68 noves morts i el total acumulat arriba a les 15.200: 9.351 en hospitals o sociosanitaris (+37), 4.291 en residències (+2), 909 en domicilis (+4) i 649 no classificades (+25). Entre el 7 i el 13 de novembre s'han declarat 448 morts, una xifra inferior a la de la setmana anterior, quan se'n van notificar 478.

Pel que fa als ingressats, en l'últim interval han ingressat 2.458 persones a l'hospital. La setmana anterior, entre el 31 d'octubre i el 6 de novembre, hi va haver 2.614 ingressats.

Entre les persones que viuen en residències s'han detectat 83 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 21.710. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 23.693. En total, han mort 7.115 persones, 30 més que les declarades fa 24 hores.



Regió de Girona: el risc de rebrot baixa 11 punts, l'Rt puja, hi ha 289 ingressats (-15) i 10 morts més

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 30.378 (289 més) i pugen a 33.061 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.055 persones en aquest territori, 10 més que fa 24 hores. Entre el 7 i el 13 de novembre es van declarar 45 defuncions, 62 la setmana anterior.

El risc de rebrot ha baixat fins als 453 punts (-11), mentre que la setmana del 31 d'octubre al 6 de novembre era de 749. L'Rt puja dues centèsimes fins a 0,74 (0,89 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 239,52 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies de 635,32. Hi ha 289 ingressats, 15 menys més que en el balanç anterior. Els ingressats en l'últim interval van ser 296. La setmana anterior van ser 299 els hospitalitzats.



Regió sanitària de Barcelona: el risc de rebrot baixa 39 punts, es declaren 10 morts i hi ha 21 ingressats menys

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, el nombre total de confirmats per PCR o TA se situa en 65.838 (452 més que en l'últim balanç), xifra que s'eleva a 74.379 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 4.992 persones a l'àrea (+10).

El risc de rebrot baixa 39 punts en 24 hores i se situa en 374. El de la setmana del 31 d'octubre al 6 de novembre era de 601. L'Rt baixa tres centèsimes i se situa en 0,79 (la setmana anterior era de 0,92), i la taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 185,48 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies està en 481,27, pels 663,69 de la setmana anterior. A la regió hi ha 435 persones ingressades (-21). Amb la introducció de les persones ingressades en UCI de la xarxa privada, no es faciliten les dades de crítics disgregades per regions sanitàries.

La setmana del 7 al 13 de novembre es van notificar 135 morts i hi havia 437 ingressats. En l'interval anterior, les defuncions declarades van ser 122 i hi havia 422 hospitalitzats.



Regió metropolitana nord: el risc de rebrot cau 36 punts, 17 morts i 17 ingressats menys (754)

La regió metropolitana nord suma 74.283 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (485 més que en l'últim balanç) i 81.066 amb totes les proves. El territori ha registrat 3.501 morts des de l'inici de la pandèmia (+17).

El risc de rebrot cau 36 punts en 24 hores i se situa en 401. Durant l'interval de set dies anterior era de 670. D'altra banda, la velocitat de propagació del virus baixa tres centèsimes fins a 0,73. La setmana del 31 d'octubre al 6 de novembre va ser de 0,89.

Actualment, la taxa de confirmats per PCR o TA és de 212,63 per cada 100.000 habitants, quan era de 341,64 en l'interval anterior. La incidència a 14 dies està en 554,27 i era de 764,59 entre el 31 d'octubre i el 6 de novembre. Segons les últimes dades, ara hi ha 754 pacients ingressats (-17).

Entre el 7 i el 13 de novembre hi havia ingressats 749 pacients ingressats i es van declarar 113 morts. La setmana anterior els ingressats van ser 818 i van morir 123 persones.



Regió metropolitana sud: 30 punts menys de risc de rebrot, 7 morts i 2 ingressats més (357)

La regió metropolitana sud suma un total de 50.567 confirmats per PCR o TA (251 més en les darreres hores) i 56.785 amb l'acumulat de totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 2.692 (+7). Entre el 7 i el 13 de novembre es van declarar 56 defuncions, per les 61 de la setmana anterior.

El risc de rebrot baixa 30 punts i se situa en 400. En el període del 31 d'octubre al 6 de novembre va ser de 638. La velocitat de propagació del virus baixa una centèsima i se situa en el 0,81, quan en el període anterior era d'0,98.

La taxa de confirmats per PCR o TA és de 199,87 per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies se situa en 510,44 mentre que en l'interval anterior era de 670,37. Segons les últimes dades, en aquesta regió hi ha ara 359 pacients ingressats per la covid-19 (+2).

Entre el 7 i el 13 de novembre van ingressar 350 pacients. La setmana anterior van ser 371 hospitalitzats.



Catalunya central: el risc de rebrot baixa 55 punts, 10 morts i un ingressat menys (166)

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 20.735 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 151 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 23.213 si es tenen en compte les altres proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.786 persones en aquesta regió, 10 més que en l'últim balanç. S'han notificat 40 defuncions entre el 7 i el 13 de novembre, mentre que la setmana anterior van ser 49.

El risc de rebrot baixa 55 punts i se situa en 473. La setmana anterior era de 802. La taxa de reproducció del virus baixa cinc centèsimes a 0,78 (la setmana del 31 d'octubre al 6 de novembre era d'1). La taxa de confirmats per PCR/TA per 100.000 habitants és de 238,22. La incidència a 14 dies és de 626,76, pels 821,23 de la setmana del 31 d'octubre al 6 de novembre.

La regió té 166 persones ingressades (-1). En la setmana del 7 al 13 de novembre hi va haver 156 ingressats. En l'interval anterior, van ser 177 els hospitalitzats.



Camp de Tarragona: el risc de rebrot es redueix 32 punts, 210morts i hi ha 3 ingressats més (204)

Al Camp de Tarragona s'han registrat 18.251 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 117 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 19.084. En aquesta regió han mort 575 persones, 10 més que fa 24 hores. Es van registrar 26 defuncions entre el 7 i el 13 de novembre, 31 la setmana anterior.

El risc de rebrot cau 32 punts en 24 hores, fins als 397, i es manté per sota del de la setmana del 31 d'octubre al 6 de novembre (713). L'Rt baixa una centèsima i se situa en el 0,71, mentre que la taxa de confirmats per PCR i TA se situa en 236,29 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 607,74, mentre que en l'interval anterior era de 812,76.

Segons les últimes dades, hi ha 204 pacients ingressats (+3). Entre el 7 i el 13 de novembre hi va haver 191 ingressats, mentre que la setmana anterior van ser 213 els hospitalitzats.



Terres de l'Ebre: el risc de rebrot cau 25 punts, dos morts i hi ha 60 ingressats (-2)

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 4.704 casos confirmats per PCR o antígens (46 més que en el balanç anterior), 4.923 si es tenen en compte la resta de proves. En aquesta regió han mort 98 persones, dues més que en el balanç anterior. Entre el 7 i el 13 de novembre es van notificar 10 defuncions, 9 en l'interval anterior.

El risc de rebrot baixa 25 punts i se situa en 308 punts, per sota del de la setmana anterior, quan era de 545. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens entre el 7 i el 13 de novembre és de 164,64 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 479,87, pels 697,33 de la setmana anterior.

L'Rt baixa una centèsima fins a 0,67, mentre que la setmana anterior era de 0,82. Segons l'últim balanç, hi ha 60 persones ingressades (-2). Entre el 7 i el 13 de novembre hi havia 61 ingressats. La setmana anterior van ser 57 els hospitalitzats.



Regió de Lleida: el risc de rebrot retrocedeix 37 punts, cap nou mort i 96 pacients ingressats (+2)

A la regió sanitària de Lleida, hi ha acumulats 18.597 casos confirmats per PCR o antígens, 126 més. Són 19.305 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 382 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que fa 24 hores. Entre el 7 i el 13 de novembre es van notificar 20 morts, mentre que la setmana anterior en van ser 19.

Pel que fa al risc de rebrot, baixa 37 punts en les últimes hores i se situa en 476, per sota del registrat la setmana anterior (655). La velocitat de propagació baixa quatre centèsimes fins al 0,84, mentre que la setmana anterior era d'1,01. La taxa de confirmats per PCR/TA està en 270,01 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 594,95.

Actualment, hi ha 96 pacients ingressats (+2). Entre el 7 i el 13 de novembre els ingressats eren 91. En l'interval anterior eren 114 els hospitalitzats.



Alt Pirineu i Aran: el risc de rebrot baixa 40 punts, baixa l'Rt i hi ha 21 ingressats (-4)

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran registra 2.182 casos confirmats per PCR o TA, 43 més, i 2.356 sumant totes les proves. Un total de 51 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, dues més que en l'anterior balanç. El risc de rebrot baixa 40 punts i se situa en 639. La setmana del 31 d'octubre al 6 de novembre estava en 720.

En paral·lel, l'Rt baixa més d'una dècima i se situa en l'1,07, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 329,65 casos per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies està en 643,19, pels 587,51 de l'interval anterior.

A la regió hi ha 21 pacients ingressats (-4). Entre el 7 i el 13 de novembre hi havia 27 ingressats, i 23 en l'interval anterior.

Puigcerdà, Vic i Martorell, municipis amb més risc de rebrot

Puigcerdà és el municipi català amb més risc de rebrot, amb 1.367. En segona posició hi ha Palafrugell, amb 958, i en tercera hi ha Martorell, amb 869. En paral·lel, les tres localitats amb major velocitat de contagi són Sant Joan Despí (1,66), Puigcerdà (1,35) i Canet de Mar (1,27. Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen Vic (1.122), Balaguer (1.155) i Martorell (1.047).