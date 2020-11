Catalunya supera els 15.000 morts per coronavirus, si bé els contagis segueixen a la baixa

Catalunya ha superat els quinze mil morts des de l'inici de la pandèmia del coronavirus, amb 15.013 morts, si bé l'augment de contagis segueix a la baixa, en reduir-se dues centèsimes la velocitat de transmissió del virus (Rt), fins al 0,83, tot i sumar 2.756 nous casos a les últimes hores.

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 29.679 (300 més) i pugen a 32.350 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.032 persones en aquest territori, 5 més que fa 24 hores. Entre el 4 i el 10 de novembre es van declarar 64 defuncions, 44 la setmana anterior.

El risc de rebrot ha baixat fins als 539 punts (-53), mentre que la setmana del 28 d'octubre al 3 de novembre era de 861. L'Rt baixa tres centèsimes fins a 0,76 (0,93 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 291,62 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies de 730,76. Hi ha 292 ingressats, 18 menys que en el balanç anterior. Els ingressats en l'últim interval van ser 319. La setmana anterior també van ser 319 els hospitalitzats.



Hi ha 160 ingressats menys als hospitals

Segons les dades actualitzades aquest dissabte a la conselleria de Salut de la Generalitat, amb dades referents a ahir divendres, estan ingressats en hospitals catalans un total de 2.466 persones (160 menys que el dia anterior), mentre que els pacients greus ingressats a les UCI són 583, dos menys que el dia anterior.

En concret, segons les dades facilitades per la Generalitat, en les últimes hores s'han notificat 56 morts -divendres se'n van certificar 71-, de manera que s'ha passat dels 14.957 morts registrats fins divendres a 15.013, superant així a Catalunya les quinze mil víctimes mortals des de l'inici de la pandèmia.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o el test d'antígens, malgrat assolir ja els 315.561 positius a Catalunya, es manté a la baixa el ritme d'augment, ja que ahir van pujar en total a 2.756 persones, 162 menys que el dia anterior, en què el creixement va ser de 2.918 casos.

I això ha comportat que la velocitat de transmissió del virus (Rt), que indica l'evolució de la pandèmia, se situï en el 0,83, en baixar dues dècimes i acumular ja 17 dies de baixada continuada, després de situar en un 1,32 a finals d'octubre passat.

D'aquesta manera, l'índex de risc de rebrot (EPG), que mesura el creixement potencial de l'epidèmia i que a finals d'octubre va arribar als 990, se situa ara en 517, 39 punts menys que ahir (quan va baixar fins als 556), si bé es manté el risc extrem, ja que els experts consideren que superar el nivell de 100 punts ja suposa un risc alt.

No obstant això, el risc de rebrot encara supera el nivell dels mil punts en sis poblacions catalanes: Puigcerdà (1.564), Vic (1.191), Martorell (1.051), Balaguer (1.037), Manlleu (1.013) i Mollet de Vallès (1.007).

Per la seva banda, a la ciutat de Barcelona el risc de rebrot se situa en 481 -38 punts menys que ahir-, mentre que la velocitat de transmissió de la Covid a la capital catalana ha caigut una dècima, fins al 0,87.

Segons les dades facilitades avui per la Generalitat, la incidència acumulada en els últims 14 dies se situa en 652,52 casos per cada 100.000 habitants en el conjunt de Catalunya, 33 menys que ahir.

També manté una tendència a la baixa l'índex de positius en les proves PCR i els tests d'antígens practicats a Catalunya, ja que ara se situa en un 9,78%, davant del 10,18% d'ahir -a finals d'octubre arribava al 13,35% -.