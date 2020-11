L'ANC proposa fiscalitzar les propostes i actuacions dels partits independentistes per a les properes eleccions

El Secretariat Nacional de l'ANC ha aprovat aquest dissabte un decàleg per examinar les propostes amb què els partits independentistes es presentaran a les eleccions del 14 de febrer i que fa un seguit de propostes d'actuació. Així, els insta a ser "fidels al mandat de l'1 d'octubre i a la declaració d'independència del 27 d'octubre de 2017", que l'entitat considera vigent, i considera que un 50% o més de vots independentistes als comicis serà "un reforç per culminar, per la via unilateral, la voluntat expressada amb contundència a les urnes". Els socis de l'ANC hauran de ratificar aquesta proposta en una consulta interna.

Al decàleg també s'hi demana no governar "amb cap partit del 155", que es prepari "el marc juridicolegal post-independència", que es creï una banca pública i un model de telecomunicacions català i que s'eliminin els peatges de Catalunya. Així mateix, proposa garantir "una acció exterior independentista" a través del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i de les delegacions de la Generalitat a l'estranger. El grau de compliment d'aquests requeriments "serà posat a disposició de la ciutadania de manera pública i transparent", han avisat en un comunicat.

L'objectiu de l'ANC és que els electors puguin comparar els compromisos electorals dels partits i les seves accions i es compromet a "fer el seguiment d'aquesta legislatura a través de la fiscalització". A més, planteja formar un govern independentista, si ho permet la composició parlamentària encara que no s'assoleixi la majoria de vots a les urnes, que no suposi "una situació de bloqueig com la que es va viure després de les eleccions del 27 de setembre del 2015".