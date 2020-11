Una exmediadora que va treballar amb els terroristes del 17-A: «Aquell dia vaig plorar com mai»

Una exmediadora de Ripoll (Ripolles), Wafa Marsi, que va conèixer als autors dels atemptats de l'17-A a Barcelona i Cambrils (Baix Camp) i que va treballar amb ells en tasques d'acollida i dinamització, encara es pregunta "per què" sense que els anys passats li hagin donat resposta.

Marsi va deixar aquella feina, però explica en una entrevista amb Efe que recorda vivament "aquell primer moment" en que va veure "per la ràdio que hi havia hagut un atropellament massiu" a la Rambla, un relat que avui segueix viu quan aquests dies segueix el judici contra els presumptes terroristes a l'Audiència Nacional.

"Ja havia passat la ronda litoral en direcció a la C-32 per tornar a casa i, des de llavors i fins molts dies després, no em vaig desenganxar de les notícies i de la premsa", relata.

La jove necessitava "absorbir tanta informació" com fos possible i cada dada que li arribava provocava "més mal que l'anterior".

"La pregunta 'per què' em va acompanyar i m'acompanya encara", reitera, alhora que recorda un comentari a twitter del 22 d'agost de 2017 "on deien que havien abatut a Younes (Abouyaaqoub)", autor material de l'atemptat de Barcelona, que va causar catorze víctimes mortals: "Aquell dia vaig plorar com mai".

Wafa Marsi detalla que tenia "un dolor, una por" que la va portar a "no poder aturar" de repetir-se "milers de vegades" la qüestió sobre la raó que havia portat a aquells joves de Ripoll a tot allò.

En els últims anys, Marsi ja no tenia una relació directa amb ells, però sí "cordial" i d'"afecte per tants moments compartits".

"Ells no van necessitar mediadora, els vaig tractar com acollida fa molt de temps i el tracte més directe va ser durant uns anys quan vaig fer de dinamitzadora", puntualitza.

Immediatament, precisa: "Que quedi molt clar que ells no van tenir cap anomalia, cap problema en aquell moment i, per això, em costa tant entendre on i quan va començar tot".

L'exmediadora està convençuda que res va fallar en el sistema d'integració ni en els serveis oferts, encara que admet que, "durant molts anys, la societat ha après a coexistir" i que, "com això funcionava", es va acomodar sense plantejar-se "que encara existia una esquerda".

"Una esquerda que, si no treballem, la propaganda terrorista pot fer servir per fer mal. Aquests atemptats ens han ensenyat que qualsevol punt feble pot arribar a fer molt de mal", assenyala.

L'error per Wafa Marsi va ser en aquest cas la incapacitat de l'administració per "no detectar a una persona tan perillosa (com l'imam Abdelbaky es Satty) i que ja havia estat investigada abans".

Marsi subratlla que aquest suposat inductor dels atemptats es va poder moure "lliurement per tot l'Estat durant molt de temps, entrar i sortir, i va tenir l'oportunitat de formar-se i aprendre a ser un bon agent de captació i radicalització".

"Va saber detectar aquesta necessitat que ells tenien, va detectar una manca d'identitat i el problema va ser que ells no coneixien l'Islam en si i ell els va fer de mestre", indica.

Ara, precisa que, "amb el temps", s'ha sabut "que ells ja consumien discursos i propaganda extremista, en la qual es venia a Occident com a gran culpable del que passava a l'Orient i, probablement, això no hagués passat d'aquí, però aquest individu -Es Satty- va saber com alimentar i generar un gran odi".

"L'error va ser la falta de connexió entre les forces de seguretat i la permissivitat perquè ell es passegés lliurement", reflexiona Wafa Marsi.

Marsi defensa una i altra vegada "els mecanismes d'integració" davant els qui els assenyalen per no haver detectat el problema i aclareix que els professionals d'aquest àmbit ho fan amb els recursos escassos que els proporciona l'administració.

"Han de fer malabars per abastar els temes tan amplis que han de treballar", afegeix, tot i que admet que s'han de millorar "molts mecanismes i aprendre molt en hàbit social".

Respecte a si la societat civil de Ripoll s'ha refet de tot allò, respon que ha hagut d'aprendre "a córrer abans que a caminar", que se li va posar el focus i va respondre "treballant molt dur i movent les eines que tenia".

Per a ella, li passa el mateix a Catalunya que, "a dia d'avui, encara ha de tancar ferides i duels a nivell individual passant per totes les etapes que comporta passar un dol".

El judici també li està provocant a Wafa Marsi "moltes" d'aquestes ferides després d'intentar allunyar-se dels mitjans de comunicació i investigar des d'un segon pla per trobar respostes, perquè es mostren "unes imatges que et deixen trencada".

Tres anys després, l'opinió de Marsi sobre els fets gairebé no ha canviat, tot i que té "més clar el paper que va jugar cada un d'ells" i destaca "amb majúscules la participació d'Es Satty en tot allò".

Dóna per fet que "el problema no era tant la integració o adaptació, sinó la identitat" i apunta que hi va haver "unes connexions internacionals que se li escapen a tot el món".

"Ara més que mai em pregunto com va aparèixer aquest individu a Ripoll i que si hi va haver algun contacte abans no va ser tanta casualitat com es creu. On va fallar la cadena de control amb les persones que exerceixen com imam? On va fallar el fil informatiu? ", conclou.