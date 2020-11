Excepcions de les mesures anticovid: els transportistes poden consumir dins dels restaurants de les àrees de servei

Camions circulant per la ronda de Manresa |

Camions circulant per la ronda de Manresa | Oscar Bayona

El Govern permet a partir d'avui que els transportistes puguin consumir dins dels restaurants de les àrees de servei d'autopistes i carreteres. "En les àrees de servei d'autopistes i altres vies, les activitats de restauració es poden prestar exclusivament mitjançant serveis de lliurament al mateix establiment, amb l'excepció dels serveis de restauració per a transportistes professionals en ruta", es precisa en el punt 13.3 del DOGC d'aquest dissabte, que prorroga el tancament de la restauració, cinemes, teatres i gimnasos fins al 23 de novembre. El DOGC puntualitza que l'excepció està permesa "sempre que es respectin de manera rigorosa les mesures d'higiene i seguretat establertes en el pla sectorial de restauració aprovat pel Procicat".



El Govern autoritza els ens locals a regular l'oferta de taxi

El Govern ha autoritzat els ens locals a regular l'oferta del taxi, segons publica aquest dissabte el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). En un punt de la resolució, l'executiu estableix que els ens locals poden, d'acord amb les seves competències, dictar les normes que considerin adients per determinar les reduccions en l'oferta de serveis en funció de la demanda previsible en el seu àmbit territorial d'actuació. Es podran ocupar totes les places del vehicle a excepció de la del copilot, que ha de quedar lliure, i al vehicle hi podrà haver un màxim de sis persones, inclòs el conductor.

La mesura afecta el transport en vehicles de fins a nou places, prestat amb llicències de taxi i d'autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor. La resolució estableix que els ens locals podran dictar les normes que considerin pel que fa als torns i el temps de conducció dels taxistes. La regulació de l'oferta del taxi era una reivindicació del sector, que s'ha mobilitzat les últimes setmanes davant de les seus de diverses administracions. Segons el sector, la caiguda de la demanda és superior al 80% i que els taxistes poden ingressar entre 30 i 40 euros de mitjana en 12 hores quan els costos d'explotació al dia se situen entre els 40 i els 60 euros.

Fins al 23 de novembre



El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) ha publicat aquest dissabte la pròrroga de les restriccions de mobilitat nocturna, que prohibeix desplaçaments que no siguin de caràcter essencial per vies públiques entre les 22 i les 6 hores, i del confinament perimetral dels municipis durant el cap de setmana per frenar la incidència de la Covid-19.

D'altra banda, ha publicat que els centres d'estètica poden reobrir a partir d'aquest dissabte amb un 30% de l'aforament, després que hagin romàs tancats les últimes quatre setmanes.

Els actes religiosos i cerimònies civils, incloses les bodes, serveis religiosos i cerimònies fúnebres, també han de limitar l'assistència al 30% de l'aforament i no excedir un màxim de 100 persones.

D'altra banda, ha publicat la pròrroga del tancament de bars i restaurants, que es va decretar fa dues setmanes, de manera que la restauració continuarà tenint l'activitat limitada al servei a domicili i les entregues al local.

Les noves mesures han entrat en vigor aquest dissabte a la matinada i, en principi, s'allargaran fins al 23 de novembre, tot i que es poden estendre o modificar en funció de l'evolució de la crisi sanitària.