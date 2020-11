El Gremi de Restauració llança «Game Over», un videojoc que simula l'impacte econòmic del tancament del sector

El Gremi de Restauració de Barcelona ha llançat aquest dissabte a les xarxes socials un vídeo en què es simula amb la recreació d'un videojoc arcade, popular en els anys noranta, com el tancament de bars i restaurants impacta en altres sectors econòmics, als quals arrossega a la ruïna.



El gremi ha explicat aquesta acció en un comunicat en què denuncia "que la Generalitat continua fent-se el sord a la seva situació d'asfíxia després de trenta dies de tancament" per la pandèmia, que va començar el 16 d'octubre i que es prolongarà fins al 22 de novembre.



El vídeo s'inspira en els populars videojocs arcade existents fa anys en bars i locals d'oci, i s'observa com els responsables polítics de la Generalitat i el Govern central han de dur a terme amb èxit una missió: contenir la pandèmia sense descuidar la salut de les empreses del sector ja que en cas contrari, fracassaran.



Les restriccions imposades per la covid fan que, a mesura que avança el joc, es vagi minant "la resistència dels restauradors" i deixin darrera seu "una reguera de negocis que cauen en la misèria", segons el comunicat.





S.O.S., Ministre @salvadorilla @socialistes_cat: la restauració s'ensorra. Necessitem una estratègia global que no menystingui l'economia. Les mesures de suport a les empreses que ha adoptat el Govern d'Espanya fins ara no són més que pedaços. La situació és crítica pic.twitter.com/qEqm212yis — Gremi de Restauració (@RestauracioBCN) November 14, 2020

, director del Gremi de Restauració, reitera en la nota que "la crisi és doble, sanitària i econòmica". "Les administracions han d'ocupar-se de tots dos fronts. Si no parem atenció a les necessitats del teixit empresarial, quan passi la pandèmia ens trobarem un país arruïnat", afegeix.El president del gremi indica a més que, en l'econòmic, la gestió de la Generalitat "és un, un epic fail" ja que "no atenen a raons"."L'actitud del Govern d'Espanya és igualment sorprenent: els ministres i el president Pedro Sánchez estan desapareguts, sembla que la seva única preocupació sigui aprovar els pressupostos. El recaptador, en canvi, no descansa i aquests dies està exigint a les empreses el pagament dels impostos ajornats tot i que porten un mes sense facturar", es lamenta.Pallarols, d'altra banda, informa en el comunicat de la reunió que va mantenir ahir amb l'alcaldessa de Barcelona,, a qui va transmetre "l'angoixa" del sector ja que va demanar defensar "conjuntament" una desescalada "que inclogui des del primer moment el consum a l'interior de l'establiment i no únicament a les terrasses a l'aire lliure "així com continuar amb l'ampliació de terrasses a la via pública.