Dilluns arrenca la 12ª edició del Gran Recapte d'Aliments online

Aquest 2020 se celebra la 12ª edició del Gran Recapte d'Aliments, però aquesta vegada amb unes circumstàncies molt diferents de les que hi havia anys anteriors. Les conseqüències de la pandèmia han deixat a moltes famílies sense aliments suficients per abastir-se. Les dades ho mostren: la demanda al Banc d'Aliments ha incrementat un 40% respecte al mateix període de l'any passat.



És per això que aquest any, més que mai, és essencial la participació i solidaritat en aquest nou format del Gran Recapte per proveir a les entitats socials d'aliments bàsics com la llet, l'oli o les conserves per un període aproximat de 3 mesos.







Com participar?

La campanya d'aquest any ha hagut de reinventar-se i adaptar-se a les restriccions de la covid 19.

Des del 16 de novembre al 16 de desembre es podran fer donacions on line a través del web granrecapte.com, i van des dels cinc euros a la quantitat que hom vulgui donar.



També pots ser voluntari/ària: en eliminar la recollida física i la posterior classificació dels aliments, el voluntariat canvia el rol i es converteix en ambaixador dels Bancs dels Aliments. Ajudaran a difondre el nou model de Gran Recapte i a donar la informació de com es pot fer la donació els dies 20 i 21 de novembre, respectant totes les mesures de la covid 19 amb torns de màxim dues persones de 3 a 4 hores, a cada establiment. Si vols ser voluntari, et pots inscriure al web del Gran Recapte.



Des del 16 al 21 de novembre es podran fer donacions virtuals als establiments de les cadenes de supermercat. El personal de botiga convidarà a la ciutadania a fer donacions a l'hora de pagar a caixa. Aquesta donació serà a través d'un CODI GRAN RECAPTE amb els imports estipulats per cistella (1€ - 3€ - 5€ - 10€ - 20€ - 50€, o indefinit).



Establiments amb punt de recollida a l'Alt Empordà

Armentera: Supermercat Proxim

Cadaqués: Novavenda, Valvi

Castelló d'Empúries: Aldi, Esclat, Lidl, Montserrat (Empuriabrava-Mori, Empuriabrava-Maurici, Empuriabrava-Castelló)

Figueres: Aldi, Bonpreu, Caprabo (Plaça del Gra i Dama d'Aragó), Carrefour, Dia, Esclat (Av. dels Paisos Catalans i Carrer Nou), Lidl, Mercadona (Carrer Sant Llàtzer i Av. de Montserrat Vayreda), Novavenda, Spar (Carrer Compositor Abdo Mundi i Plaça del Sol)

L'Escala: Aldi, Bonarea, Bonpreu, Carrefour, Dia, Eurospar, Lidl, Mercadona, Spar, Suma

La Jonquera: Consum, Esclat

Llançà: Novavenda, Spar, Valvi

Palau Saverdera: Spar

Port de la Selva: Spar

Roses: Bonpreu (Carrer del Dr. Barraquer i Carrer del Cap Norfeu), Caprabo (Avinguda Pau Casals i CRTA. C-260 de Figueres a Roses), Carrefour, Condis, Consum, Lidl, Mercadona, Spar (Carrer Francesc Macià i Carrer Sant Elm)

Sant Pere Pescador: Bonpreu



Difon la campanya

Per fer arribar la campanya del Gran Recapte al màxim nombre de persones, es demana que es col·labori fent-ne difusió a les diverses xarxes socials, webs, blogs, tant si ets empresa, particular, entitat o organització.