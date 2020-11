Catalunya arriba a la velocitat de transmissió del virus esperada per a la desescalada

A Catalunya, on ahir es van superar les 15.000 morts per coronavirus, continua baixant l'augment de contagis, al reduir-se notablement en els últims dies la velocitat de transmissió del virus (Rt) fins al 0,80, un dels objectius fixats per començar la desescalada. També se sumen menys contagis que els habituals: 2.008 nous casos (contra els al aproximadament 3.000 diaris dels dies anteriors) en les últimes hores. Com a dada negativa, s'han notificat 67 morts més.

Segons les dades actualitzades aquest diumenge per la Conselleria de Salut, amb xifres referents a ahir dissabte, estan ingressades als hospitals catalans un total de 2.524 persones, una xifra a l'alça (ahir n'éren 2.466), tot i que tres persones han abandonat les ucis: 580 (entre centres públics i privats). Entre els objectius també hi ha el de reduir el nombre de persones ingressades, cosa que de moment no s'està produint.

A més, l'índex de risc de rebrot (EPG), que mesura el creixement potencial de l'epidèmia i que a finals d'octubre va arribar als 990, ara se situa en 476, si bé es manté el risc extrem, ja que els experts consideren que superar el nivell de 100 punts ja suposa un risc alt. Aquesta xifra ha baixat per primera vegada dels 500 punts des de mitjans d'octubre -quan es van començar a aplicar les actuals mesures restrictives- en caure 41 punts, fins als 476, quan a finals del passat mes va arribar a 990.

La millora dels indicadors també s'evidencia en els municipis catalans, de manera que de les sis localitats que en els últims dies acumulaven un risc de rebrot superior al que mil punts, únicament queden dues: Puigcerdà -que segueix a l'alça i arriba als 1.620 punts- i Vic -que va a la baixa, fins als 1.075 punts.

Els altres quatre municipis que tenien un risc de rebrot superior a mil ja es troben per sota d'aquest indicador: Malleu (980), Martorell (964), Mollet de Vallès (840) i Balaguer (883).



Tres pacients menys a l'UCI

En les UCI s'aprecia també una lleugera millora, ja que, segons les dades facilitades avui per Salut, actualment hi ha 580 pacients en les unitats de cures intensives, tres menys que ahir.

L'augment de positius confirmats per PCR o el test d'antígens també va a la baixa progressivament: avui consten 1.876 nous casos -ahir van ser 2.756-, de manera que la xifra acumulada arriba als 287.270.

Segons les dades facilitades avui per la Generalitat, la incidència acumulada en els últims 14 dies se situa en 622,79 casos per cada 100.000 habitants en el conjunt de Catalunya, 29 menys que ahir.

També manté una tendència a la baixa l'índex de positius en les proves PCR i els tests d'antígens practicats a Catalunya, ja que ara se situa en un 9,23%, enfront de l'9,78% d'ahir -a finals d'octubre arribava el 13,35% -.



A l'espera de la desescalada

La desescalada s'iniciarà el dia 23 d'aquest mes a Catalunya sense arribar a les dades epidemiològiques que el Departament de Salut i el Govern s'havien marcat com a mínims per arribar-hi, uns 300 malalts a les uci i un miler en les plantes d'hospitalització.

Segons va dir divendres en una roda de premsa el secretari general del Departament de Salut, Marc Ramentol, el 23 de novembre es preveu que el nombre de malalts crítics ingressats a les ucis sigui d'uns 400 i els malalts ingressats en planta, uns 2.000.

Aquestes dades «no són l'escenari» que s'esperava tenir per iniciar la desescalada, però les pressions dels diferents sectors econòmics afectats greument per les restriccions han fet efecte, així com que al si del mateix Govern hi hagi posicions divergents sobre aquest tema.