El tancament de bars i restaurants, un malson per als malalts de crohn

L'angoixa que provoca la por de no trobar un lavabo i el tabú que encara hi ha al voltant de la malaltia fa que hi hagi molta gent que opta per no sortir de casa per no patir vergonya. Ho confirma a l'ACN el president de l'Associació de malalts de crohn i colitis ulcerosa, Àlex Amo, qui assegura que hi ha malalts a qui ara mateix els costa sortir de casa per por de no trobar un lavabo accessible en el moment en què ho necessiti.

De la seva banda, la digestològa de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, Jordina Llaó, assegura que el fet de no trobar lavabo, per a un malalt de chron o colitis ulcerosa, és angoixant. "Abans ja ho patien, però ara encara més perquè també han notat més reticència a l'hora de deixar entrar al lavabo", explica Llaó



Projecte 'No puc esperar'

'No puc esperar' és un projecte impulsat per l'Associació de malalts de crohn i colitis ulcerosa. Es tracta d'una xarxa de locals que deixen utilitzar els seus serveis. Els malalts s'identifiquen amb una targeta que se'ls ofereix, i això els permet estalviar-se explicacions. També disposen d'una aplicació per a telèfons mòbils que geolocalitza aquests locals i el malalt pot saber quin és el lavabo que té més a prop. Sovint, quan hi ha un brot, els malalts no poden recórrer més de 100 metres fins al lavabo.

Sis municipis de la demarcació de Girona

Respecte al municipi de la comarca empordanesa Roses, Maite Sastre Mateu, ha estat pionera en les seves dues botigues, Flors Mateu i El Racó de les Flors, d'adherir-se a aquesta campanya.

Roses és el primer poble de l'Alt Empordà que, a través de la iniciativa municipal, mou empreses públiques i privades a donar aquest servei. A la demarcació gironina, hi ha Girona, Palamós, Calonge, Sant Joan de les Abadesses i Puigcerdà.

Molts dels locals que formen part d'aquesta xarxa, per culpa de la pandèmia i les restriccions, ara mateix es troben tancats.