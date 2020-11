Oriol Mitjà i Jacobo Mendioroz discuteixen a Twitter per l'efectivitat de les restriccions a Madrid

Dimecres passat els experts van expressar, en una reunió que van mantenir amb responsables del Govern, les seves diverses visions de com s'ha d'afrontar el control de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, unes discrepàncies que aquest dijous s'han fet públiques a Twitter.



Així, l'infectòleg de l'Hospital Can Ruti de Badalona, Oriol Mitjà, ha acusat el coordinador de la Unitat de Seguiment de la Covid a Catalunya, l'epidemiòleg Jacobo Mendioroz, de «frenar» l'ús d'antígens, i per aquesta mateixa raó ha lloat l'estratègia de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha demanat que s'apliqui a Catalunya.





Un test negativo NO garantiza el no estar infectado por la #COVID19



La protección la confiere las medidas de seguridad: distancia, mascarilla, lavado, ventilación



Un paciente negativo tras un test antigenico contagia a 14 personas en una reunión familiar https://t.co/Rb67dPDpVT — Jacobo Mendioroz (@JacoboMendioroz) November 12, 2020

@JacoboMendioroz tus tuits y tus argumentaciones exponen sólo los inconvenientes de los Antígenos, pero ninguna de sus virtudes.



Y tu eres el coordinador de la "unitat de seguiment de la COVID-19", por eso pienso que tu opinión en este tema tiene mucho peso. — Oriol Mitjà (@oriolmitja) November 12, 2020

Mendioroz ha respost que ell no ha frenat «res de res», més aviat al contrari: «Hem promogut l'ús de tests d'antígens en positius, en contactes quan hi ha alta incidència i en cribratges de població exposada... i seguim». I ha afegit: «Els tests d'antígens són utilíssims i per això els estem utilitzant al màxim dins de les evidències actuals i així seguirem».