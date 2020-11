El ministre de Justícia fixa la reforma del delicte de sedició a finals d'any

El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, va assegurar ahir que el «calendari normatiu estableix» la reforma dels delictes de sedició i rebel·lió «abans de final d'any», i va reconèixer que aquesta adequació del tipus afectarà l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont si finalment el jutgen.

«Ell no està condemnat, per tant no afecta la seva condemna. Però sí que pot ser jutjat, és una normativa nova i, és clar, sí que es podrien fer les qualificacions amb aquest articulat», va explicar el titular de Justícia en una entrevista a «La hora de la 1».