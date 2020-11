El DOGC publica la pròrroga del tancament de la restauració, cinemes, teatres i gimnasos fins al 23 de novembre

El DOGC ha publicat aquest dissabte la pròrroga del tancament de la restauració, cinemes, teatres i gimnasos fins al 23 de novembre. En un document de 10 pàgines, el Govern ha certificat l'allargament de les restriccions per coronavirus a Catalunya durant 10 dies més amb la novetat que els centres d'estètica i de massatge sí que poden reobrir a partir d'avui "amb cita prèvia, de forma individual i garantint que totes les persones disposen d'equips de protecció de risc". En paral·lel, també entra en vigor la limitació d'actes i serveis religiosos –inclosos els casaments i cerimònies fúnebres- a un màxim de 100 persones. Una mesura que té per objectiu evitar situacions com la beatificació de Joan Roig Diggle a la Sagrada Família del 7 de novembre passat.