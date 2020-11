Responsables polítics hauran de respondre al Parlament per la gestió als centres de la gent gran

El president de la comissió d'investigació sobre la gestió de les residències de gent gran durant la crisi de la covid-19, Vidal Aragonés, va informar els diputats membres de l'ens que s'ha fixat data per a les compareixences dels màxims responsables polítics de l'Estat i del Govern en la matèria d'estudi. Així, s'han citat a comparèixer a la propera sessió, convocada pel 23 de novembre, el president espanyol, Pedro Sánchez, el vicepresident segon, Pablo Iglesias, i el ministre Salvador Illa. Igualment, s'han fixat les compareixences dels consellers de Treball i Afers Socials, Chakir el Homrani, i de Salut, Alba Vergés, per la sessió del 7 de desembre.

La intenció de les compareixences demanades és que els responsables polítics donin compte al Parlament del paper que va desenvolupar l'administració pública en elements com la gestió de la crisi, els tractaments als malalts i residents, o la provisió d'EPIS i d'altres recursos per les residències de gent gran.

El Parlament va constituir la comissió d'investigació sobre la gestió de les residències per a gent gran arran de la covid-19. El diputat de la CUP Vidal Aragonès n'és el president, mentre que la diputada d'ERC Najat Driouech ocupa la vicepresidència i la diputada de Cs Elisabeth Valencia n'és la secretària.

L'objectiu de la comissió és l'anàlisi i la investigació sobre les formes de gestió de les residències de gent gran a Catalunya i que s'ha de posar especial atenció a les que han estat més i menys satisfactòries per afrontar la covid-19.

El ple del Parlament va aprovar el 21 de maig per unanimitat la constitució de la comissió d'investigació sobre residències de gent gran durant la crisi de la covid-19. La comissió va ser impulsada per la CUP i signada per tots els grups de la cambra menys JxCat i ERC.

D'altra banda, diverses associacions de familiars d'usuaris de geriàtrics de Catalunya van exigir que s'investigui «qui va denegar» les hospitalitzacions als residents durant els pitjors moments de la pandèmia del coronavirus.

Així ho va expressar la coordinadora del Col·lectiu Residències 5+1, María José Carcelén, que va intervenir com a testimoni en la comissió d'investigació del Parlament sobre la gestió de les residències que va tenir lloc dilluns d'aquesta setmana. També va assegurar que els geriàtrics no estaven «preparats».