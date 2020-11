Així serà la desescalada que prepara la Generalitat

La conselleria d'Empresa planteja una desescalada per fases amb diversos nivells amb colors similars al d'un semàfor que permetria reobrir aviat les terrasses al 50% per oferir dinars entre les 13 hores i les 16 hores, segons un document avançat per 'El Nacional' i al qual ha tingut accés l'ACN. El pla, inspirat en el d'altres països europeus com el d'Irlanda, situa el moment actual de la pandèmia en un 'nivell 4' de color vermell, i preveu els diversos escenaris per a la restauració, el comerç, les grans superfícies, els mercats ambulants o els serveis de contacte com l'estètica, reduint les restriccions a mesura que la situació epidemiològica millora. La proposta d'Empresa és que aquest divendres es passi a fase 3b, de color taronja fort.

La proposta de la conselleria que dirigeix Ramon Tremosa ha estat treballada amb els sectors econòmics, i ara és sobre la taula del Procicat.

En concret, es plantegen cinc nivells de desescalada: del nivell 4, equivalent a la situació actual, fins a un nivell 1, de color verd -amb un nivell tres per duplicat (3a i un 3b) per permetre certa flexibilització de l'activitat fins i tot en escenaris complexos epidemiològicament.

És precisament el nivell 3b el que l'equip de Tremosa proposa que s'activi a partir d'ara. En aquest escenari, a banda dels dinars en terrasses per a la restauració, es permetria la reobertura dels centres comercials, però limitant l'aforament al 30% dins de les botigues i al 20% en les zones comunes. En el cas dels serveis com els d'estètica, podrien reobrir però només amb cita prèvia, i establint un sistema d'un sol client per cada prestador de servei. Al comerç generalista, en aquesta fase es mantindria la reducció actual de l'aforament al 30%, així com en els mercats ambulants.

Al nivell 3a, el comerç, les grans superfícies i els mercats ambulants ja podrien obrir al 50% de l'aforament, mentre que la restauració hauria de treballar amb un 30% de l'aforament a l'interior i un 50% a les terrasses. La barra seguiria tancada i hi hauria un horari de tancament límit –previsiblement marcat pel toc de queda. L'estètica i altres sectors de contacte personal proper podrien obrir al 50%.

En el següent nivell de desescalada, el segon, marcat de color groc, el comerç ja no tindria restriccions d'aforament, però els centres comercials sí: haurien de garantir un màxim del 75% de la gent permesa a l'interior. Els mercats ambulants també tindrien un 75% de l'aforament, igual que els centres d'estètica, mentre que bars i restaurants podrien obrir al 50% a l'interior i al 75% a les terrasses, mantenint encara les barres suspeses i un horari màxim d'obertura.

A l'últim nivell de desescalada, el nivell 1, de color verd, totes les empreses i sectors podrien obrir sense restriccions d'aforament però sempre complint amb les mesures de seguretat personal com la higiene, l'ús de mascaretes o el manteniment de distàncies de seguretat.