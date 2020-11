El 10,67% de les proves PCR i TA de la darrera setmana han donat positiu en coronavirus

El risc de rebrot baixa 22 punts en les últimes 24 hores a Catalunya i se situa en els 611, segons l'última actualització del Departament de Salut. Era de 785 entre el 25 i el 31 d'octubre. L'Rt baixa lleugerament fins a 0,88. La setmana anterior era de 0,99. La incidència a 14 dies és de 727,44 entre l'1 i el 7 de novembre i ja se situa per sota del 833,12 de l'interval anterior (25-31 d'octubre).La velocitat de propagació, l'Rt, baixa a 0,88, i la incidència a 14 dies retrocedeix a 727,44 (era de 736,84 en l'anterior balanç).

En paral·lel, s'han declarat 2.897 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), fins als 276.162 des de l'inici de la pandèmia. Això situa l'actual taxa de confirmats per PCR/TA en 321,86 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (405,57). El 10,67% de les proves de la darrera setmana han donat positiu, també per sota del percentatge de l'interval anterior (11,64%). La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en els 40,4 anys.

També s'ha informat de 5 noves morts, amb un total de 14.745. Pel que fa als hospitals, hi ha 2.675 ingressats per Covid-19 (-62) i 597 a l'UCI (+6), tenint en compte que ara també s'inclouen els crítics en centres privats.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 305.965 casos, 276.162 dels quals mitjançant prova PCR o test d'antígens. Hi ha hagut 5 noves morts i el total acumulat arriba a les 14.745: 9.053 en hospitals o sociosanitaris, 4.266 en residències, 893 en domicilis i 533 no classificades. Entre l'1 i el 7 de novembre s'han declarat 451 morts, una xifra superior a la de la setmana anterior, quan se'n van notificar 357.

Entre les persones que viuen en residències s'han detectat 98 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 20.941. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 22.898. En total, han mort 6.959 persones, les mateixes que les declarades fa 24 hores.



Regió de Girona: el risc de rebrot baixa (-50) i hi ha 311 ingressats (-13)

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 28.598 (348 més) i pugen a 31.248 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.004 persones en aquest territori, les mateixes que fa 24 hores. Entre l'1 i el 7 de novembre es van declarar 58 defuncions, 41 la setmana anterior.

El risc de rebrot ha baixat fins als 685 punts (-32), mentre que la setmana del 25 al 31 era de 919. L'Rt baixa dues dècimes fins a 0,85 (0,99 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 356,70 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies de 830. Hi ha 311 persones ingressades (ídem). Els ingressats en l'últim interval van ser 311. La setmana anterior van ser 276 els hospitalitzats.



Regió sanitària de Barcelona: 14 ingressats més

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, el nombre total de confirmats per PCR o TA se situa en 63.233 (636 més que en l'últim balanç), xifra que s'eleva a 71.639 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 4.870 persones a l'àrea.

El risc de rebrot segueix baixant, ho fa 13 punts en 24 hores i se situa en 556. El de la setmana del 25 al 31 d'octubre era de 742. L'Rt baixa lleugerament fins a 0,89 (la setmana anterior era de 0,99), i la taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 277,27 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies està en 639,17, pels 759,02 de la setmana anterior. A la regió hi ha 436 persones ingressades (+14). Amb la introducció de les persones ingressades en UCI de la xarxa privada, no es faciliten les dades de crítics disgregades per regions sanitàries.

La setmana de l'1 al 7 de novembre es van notificar 129 morts i hi havia 429 ingressats. En l'interval anterior, les defuncions declarades van ser 111 i hi havia 453 hospitalitzats.



Regió metropolitana nord: el risc de rebrot cau 19 punts i també baixen els ingressats

La regió metropolitana nord suma 70.857 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (628 més que en l'últim balanç) i 77.513 amb totes les proves. El territori ha registrat 3.380 morts des de l'inici de la pandèmia (+3).

El risc de rebrot cau 19 punts en 24 hores i se situa en 631. Durant l'interval de set dies anterior era de 817. D'altra banda, la velocitat de propagació del virus baixa una centèsima fins a 0,86. La setmana del 25 al 31 d'octubre va ser de 0,97.

Actualment, la taxa de confirmats per PCR o TA és de 322,45 per cada 100.000 habitants, quan era de 418,89 en l'interval anterior. La incidència a 14 dies està en 741,34 i era de 857,08 entre el 25 i el 31 d'octubre. Segons les últimes dades, ara hi ha 856 pacients ingressats (-34).

Entre l'1 i el 7 de novembre hi havia ingressats 852 pacients i es van declarar 109 morts. La setmana anterior els ingressats van ser 805 i van morir 82 persones.



Regió metropolitana sud: 21 punts menys de risc de rebrot

La regió metropolitana sud suma un total de 48.197 confirmats per PCR o TA (501 més en les darreres hores) i 54.262 amb l'acumulat de totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 2.635 (+2). Entre l'1 i el 7 de novembre es van declarar 57 defuncions, per les 48 de la setmana anterior.

El risc de rebrot baixa 21 punts i se situa en 594. En el període del 25 al 31 d'octubre va ser de 734. La velocitat de propagació del virus baixa a 0,94, quan en el període anterior era d'1,04.

La taxa de confirmats per PCR o TA és de 296,98 per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies se situa en 652,72 mentre que en l'interval anterior era de 727,02. Segons les últimes dades, en aquesta regió hi ha ara 355 pacients ingressats per la covid-19 (-15).

Entre el 31 d'octubre i el 6 de novembre van ingressar 371 pacients. La setmana anterior van ser 305 hospitalitzats.



Catalunya central: la incidència a 14 dies és de 807

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 19.663 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 216 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 22.096 si es tenen en compte les altres proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.744 persones en aquesta regió, les mateixes que en l'últim balanç. S'han notificat 43 defuncions entre l'1 i el 7 de novembre, per les 29 de la setmana anterior.

El risc de rebrot baixa 16 punts i se situa en 759. La setmana anterior era de 886. La taxa de reproducció del virus baixa lleugerament a 0,97 (la setmana del 25 al 31 d'octubre era d'1,05). La taxa de confirmats per PCR/TA per 100.000 habitants és de 383,45. La incidència a 14 dies és de 807,46, pels 881,96 de la setmana del 25 al 31 d'octubre.

La regió té 190 persones ingressades (-13). En la setmana de l'1 al 7 de novembre hi va haver 192 ingressats. En l'interval anterior, van ser 163 els hospitalitzats.



Camp de Tarragona: el risc de rebrot baixa 60 punts

Al Camp de Tarragona s'han registrat 17.034 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 256 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 17.846. En aquesta regió han mort 547 persones, 1 més que fa 24 hores. Es van registrar 26 defuncions entre l'1 i el 7 de novembre, 29 la setmana anterior.

El risc de rebrot baixa 60 punts en 24 hores, fins als 610, i es manté per sota del de la setmana del 25 al 31 d'octubre (829). L'Rt baixa cinc centèsimes i se situa en el 0,84, mentre que la taxa de confirmats per PCR i TA se situa en 334,65 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 760,97, mentre que en l'interval anterior era de 888,16.

Segons les últimes dades, hi ha 216 pacients ingressats (-4). Entre l'1 i el 7 de novembre hi va haver 227 ingressats, mentre que la setmana anterior van ser 222 els hospitalitzats.



Terres de l'Ebre: el risc de rebrot baixa 31 punts

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 4.476 casos confirmats per PCR o antígens (42 més que en el balanç anterior), 4.690 si es tenen en compte la resta de proves. En aquesta regió han mort 86 persones. Entre l'1 i el 7 de novembre es van notificar 10 defuncions, 5 en l'interval anterior.

El risc de rebrot baixa 31 punts i se situa en 494 punts, per sota del de la setmana anterior, quan era de 721. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens entre l'1 i el 7 de novembre és de 275,9 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 670,92, pels 820,39 de la setmana anterior.

L'Rt baixa tres centèsimes fins a 0,77, mentre que la setmana anterior era de 0,92. Segons l'últim balanç, hi ha 59 persones ingressades (+3). Entre l'1 i el 7 de novembre hi havia 55 ingressats. La setmana anterior van ser 61 els hospitalitzats.



Regió de Lleida: el risc de rebrot baixa 14 punts i hi ha 114 ingressats (9)

A la regió sanitària de Lleida, hi ha acumulats 17.700 casos confirmats per PCR o antígens, 161 més. Són 18.401 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 362 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que fa 24 hores. Entre l'1 i el 7 de novembre es van notificar 17 morts, mentre que la setmana anterior van ser 7.

Pel que fa al risc de rebrot, baixa 14 punts en les últimes hores i se situa en 593, per sota del registrat la setmana anterior (677). La velocitat de propagació baixa tres centèsimes fins a 0,94, mentre que la setmana anterior era d'1,02. La taxa de confirmats per PCR/TA està en 307,72 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 650,98.

Actualment, hi ha 114 pacients ingressats (-9). Entre l'1 i el 7 de novembre els ingressats eren 120. En l'interval anterior eren 98 els hospitalitzats.



Alt Pirineu i Aran: continuen pujant el risc de rebrot (+55) i l'Rt (+0,08)

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran registra 1.968 casos confirmats per PCR o TA, 40 més, i 2.138 sumant totes les proves. Un total de 49 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que en l'anterior balanç. El risc de rebrot torna a pujar, ho fa 55 punts en les darreres hores fins a 685. La setmana del 25 al 31 d'octubre estava en 431.

L'Rt també puja, ho fa vuit centèsimes i se situa en l'1,37, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 297,42 casos per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies està en 556,74, pels 568,46 de l'interval anterior.

A la regió hi ha 27 pacients ingressats (+3). Entre l'1 i el 7 de novembre hi havia 26 ingressats, i 21 en l'interval anterior.

Vic, Puigcerdà i Mollet, municipis amb més risc de rebrot

Vic és el municipi català amb més risc de rebrot, amb 1.469. En segona posició hi ha Puigcerdà, amb 1.458, i en tercera hi ha Mollet, amb 1.298. En paral·lel, les tres localitats amb major velocitat de contagi són Puigcerdà (1,72), Montcada i Reixac (1,40) i Vilafranca del Penedès (1,25). Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen Vic (1.519), Palafrugell (1.463) i Banyoles (1.411).