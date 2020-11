Oriol Mitjà defensa que l'ús de tests d'antígens massius permetrà reobrir teatres i ampliar reunions

L'epidemiòleg Oriol Mitjà defensa que la utilització massiva de tests d'antígens com a forma preventiva permetria que els ciutadans participessin de manera segura en activitats de risc com la restauració, l'oci i els menjars de Nadal amb el cercle ampli de la família. En una entrevista realitzada ahir a Catalunya Ràdio, Mitjà va assegurar que els tests d'antígens són «fiables», que tenen un cost molt més baix al voltant dels 20 euros (una PCR costa entre 60 i 120 euros) i que la seva utilització massiva podria evitar un tercer rebrot i un nou confinament. En aquest sentit, va demanar al Govern que deixi que l'àmbit privat contribueixi amb els tests antígens i va considerar «un dels defectes més grans» que l'administració pensi que ho pot solucionar sola.

Segons Mitjà, els testos d'antígens han demostrat que tenen «molta capacitat» d'identificar persones contagioses i va apostar per utilitzar-los en llocs que hi ha alt risc de transmissió. De fet, segons va apuntar, els antígens només detecten quan una persona és contagiosa i, en canvi, la prova PCR dona positiva quan encara hi ha restes del virus però no suficients per contagiar. I també va destacar que és una eina nova que té el benefici que, per exemple, no has de tornar a tancar bars i restaurants si es fan testos d'antígens a tothom que hi entri.

També és una bona eina preventiva per crear un «mur» a les residències de gent gran i evitar que el virus hi entri. En aquest cas, Mitjà creu que s'haurien de fer antígens a tot el personal que treballa a les residències i a tothom que hi entri com a visitant.

Preguntat per si es pot evitar un confinament domiciliari o una tercera onada, l'epidemiòleg va respondre que dependrà del pla a mitjà termini de l'administració i dels diners que es gastin en mesures preventives. «Dependrà de les mesures si hi ha una tercera onada. Si tornem al setembre, òbviament la covid tornarà a pujar», va alertar. Tot i això, segons Mitjà, en la situació actual s'ha passat ja el pic de la segona onada.

Mitjà va lamentar «l'animadversió» de persones de l'administració en utilitzar testos d'antígens i va afegir que encara entén menys que ho justifiquin amb raons no científiques. I preguntat si aviat es podran comprar testos d'antígens a les farmàcies catalanes, va respondre que l'obstacle és el Departament de Salut tot assenyalant que sí que es poden comprar en farmàcies franceses.