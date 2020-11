Esperant Puigdemont

La militància de JxCat ha validat aquest passat cap de setmana el reglament de les primàries, amb el 92% dels vots favorables en una votació en què ha participat el 57% del cens d'associats (5.050 persones). Culminat aquest primer pas, comença el termini per presentar candidatures per a la primera de les tres votacions de les primàries: la del candidat a la presidència de la Generalitat.

La gran incògnita és saber si Carles Puigdemont voldrà encapçalar la candidatura, encara que difícilment podria ser president de la Generalitat si no torna a Catalunya, on l'espera una ordre de detenció. A més, agafar l'acta de diputat al Parlament -requisit indispensable per optar a ser president- l'obligaria a deixar l'escó a l'Eurocambra, que li ofereix projecció internacional i immunitat a la UE, almenys de moment.

Diverses fonts consultades de JxCat apunten que, a hores d'ara, continua la incertesa sobre si Puigdemont voldrà ser el candidat presidenciable o no. Alguns dirigents expliquen que el més probable és que l'expresident s'acabi presentant, tot i que no hi ha res tancat i la decisió pot arribar a última hora –és a dir, dimecres. Si Puigdemont es presenta a les primàries per ser el presidenciable, tot apunta que la resta de dirigents que hi volien optar –Puigneró, Tremosa, Calvet i Borràs– hi renunciarien, per no competir contra el líder del partit. De fet, la portaveu de la formació, Elsa Artadi, va indicar que no preveuen unes «primàries lletges». En aquest sentit, ahir el corrent intern de JxCat Reunim-nos va aprovar demanar a Puigdemont que encapçali la llista i que faci una proposta per per sotmetre's a primàries.

En tot cas, la incògnita seria com defineix JxCat el seu candidat efectiu. El reglament de les primàries estipula que, en una primera urna, s'escollirà «la persona que optarà a presidir el Govern de la Generalitat». Però no concreta en cap cas què passa si aquest candidat presidenciable no pot recollir l'acta de diputat o no es pot sotmetre a una investidura i, per tant, no pot complir amb l'objectiu d'«optar a presidir el Govern».

Tot apunta que si Puigdemont és el presidenciable, el candidat efectiu seria el número dos de la llista per Barcelona. Però el reglament no ho concreta pas i els dirigents del partit tampoc ho han confirmat així els últims dies. Cal recordar que les primàries de JxCat tindran una segona urna per escollir els principals llocs de sortida de cadascuna de les quatre circumscripcions.

Si Puigdemont és el presidenciable, els altres candidats que ja s'havien postulat per ser els «efectius» podrien presentar-se en aquesta segona urna. En aquest supòsit, el resultat de les primàries ordenaria la llista. D'aquesta manera la persona més votada seria la número dos de la llista, just per darrere de Puigdemont i, teòricament, es podria entendre com el «candidat efectiu».



Ball de noms

Si Puigdemont no opta a ser el presidenciable, ara mateix hi ha quatre noms que s'han postulat directament a les primàries –Calvet i Borràs– o que ho han deixat entendre ells mateixos o des del seu entorn més directe –Puigneró i Tremosa. El conseller de Territori i Sostenibilitat va ser el primer a afirmar que es presentaria a les primàries. De fet, Calvet també va ser de les primeres veus de JxCat que reclamava un procés intern per escollir el candidat a les properes eleccions al Parlament.

Per la seva banda, Borràs va dir l'1 d'octubre en una entrevista a Huffington Post que també optaria a les primàries. Tot i això, l'exconsellera podria estar dubtant ara de fer el pas, a l'espera de la decisió de Puigdemont i de si l'expresident de la Generalitat aposta per un candidat en concret. Aquest seria el cas de Puigneró, ben vist per Waterloo com a candidat efectiu. També hi podria optar Tremosa, amb un perfil marcadament econòmic, per fer de contrapès del candidat d'ERC, Pere Aragonès –que també ha de superar les primàries dels republicans.