ERC denuncia a la Fiscalia la difusió de les gravacions de l'operació Volhov

Des que es va fer pública l'operació Volhov un mateix nom ha sigut present en totes les compareixences de premsa d'ERC, el del tinent coronel Daniel Baena, l'investigador de la Guàrdia Civil que ja va armar les acusacions contra els ja condemnats per l'1-O. Amb l'esdevenir dels dies, i després d'unes primeres hores de cautela, després de la qual cosa va venir, se suposa, un balanç de danys i un estudi del sumari, ERC va reprendre aquest dilluns un llenguatge combatiu contra les estructures de l'Estat. L'objectiu, amb tot, continua sent Baena. «Tot és mentida», va dir la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, amb referència a Volhov. «No hi ha concerts, ni requalificacions, ni relacions estranyes del Govern amb persones alienes. Res. Tot és un muntatge de «Tácito», sobrenom amb què l'independentisme assegura que el tinent coronel feia presència a les xarxes socials per atacar el sobiranisme. Baena va negar, sota jurament, en el judici del procés ser «Tácito». La primera acció judicial que emprendrà ben aviat ERC (n'hi haurà més) és una denúncia davant la Fiscalia per vulneració de drets fonamentals.

I serà un dels afectats col·laterals, les converses amb algun dels investigats del qual, en què no s'aborda res relatiu a l'investigat o a un altre tipus de delicte, Gabriel Rufián, el que presenti la denúncia. «Per començar, volem saber si aquestes gravacions són legals», i si ho són, els republicans exigiran que se cessi en la seva reproducció pública. «No passa a cap altre país avançat. Les converses que es graven per una investigació judicial que res tenen a veure amb la investigació mai són distribuïdes per atacar la dissidència», va dir Vilalta.