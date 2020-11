Els contagis a Catalunya baixen per sota dels 2.000 però pugen els ingressats

El nombre de nous contagis de coronavirus a Catalunya va caure a 1.919 en un dia, 1.300 menys que diumenge, tot i que segueix augmentant el nombre de persones que necessiten hospitalització i ahir ja n'hi havia 2.793 que estaven ingressades, 106 més que el dia anterior, de les quals 578 són a l'UCI, setze més que diumenge.

Segons les dades actualitzades pel Departament de Salut, la velocitat de propagació de virus (Rt) segueix baixant, però a un ritme molt lent, i ahir va baixar una centèsima més i es va situar en 0,92, és a dir, que cada 100 infectats contagien 92 persones.

El nombre de morts des de l'inici de la pandèmia és ja de 14.631 persones a Catalunya, 35 d'elles reportades en un dia.

La velocitat de reproducció de la malaltia (Rt), que indica l'evolució de la pandèmia, va disminuir per dotzè dia consecutiu a Catalunya, però ho fa un ritme tan lent que, segons els experts, almenys es trigarà un mes més a baixar dels 1.000 contagiats diaris i dels 300 ingressats a les UCIs. Els epidemiòlegs destaquen la importància de mantenir per sota d'1 l'Rt i anar disminuint aquest indicador de mica en mica perquè a poc a poc això incideixi en un menor nombre de contagis, menys hospitalitzats, que baixin els pacients greus i finalment que això es noti en un descens de la mortalitat.

En els propers dies, els analistes esperen que les xifres segueixin millorant per l'efecte del toc de queda nocturn, que ahir es va prorrogar durant 15 dies més, i del tancament de teatres, cinemes i gimnasos, la reducció de l'aforament comercial i el tancament perimetral i per municipis del cap de setmana.

L'índex que va registrar un descens significatiu és el del risc de rebrot (EPG), que mesura el creixement potencial de l'epidèmia, que va baixar 27 punts i es va situar en 670, tot i que encara segueix en un risc extrem –més de 100 ja és alt. El nombre total de contagiats a Catalunya des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 299.946, dels quals 1.919 es van notificar ahir, tot i que aquesta xifra pot estar condicionada per l'efecte de cap de setmana en què es fan menys proves PCR i tests d'antígens. La incidència acumulada de casos en els darrers 14 dies (IA14) ha tornat a baixar per segon dia consecutiu i s'ha situat en 762,56 casos per cada 100.000 habitants, 25 casos menys que diumenge.

Una altra dada que indica que la pandèmia segueix retrocedint a Catalunya és que segueix disminuint el percentatge de positivitat, que ha caigut fins al 10,94% de les proves practicades, quan fa una setmana estava per sobre del 12%, encara que puja l'edat mitjana dels infectats, que ja supera els 40 anys d'edat.

Durant la setmana del 30 d'octubre al 5 de novembre han estat ingressats 2.716 catalans malalts de coronavirus, quan fa dues setmanes els ingressos van ser de 1.742 persones, mentre que els morts han estat 477 en l'última setmana, enfront dels 190 que hi va haver la tercera setmana d'octubre.

Finalment, per comarques, només cinc ja superen els 1.000 punts en l'índex de risc de rebrot (EPG), que mesura el potencial expansiu de l'epidèmia, i són: la Segarra (1.418), Osona (1.271), el Berguedà (1.229), el Pla de l'Estany (1.008) i el Solsonès (1.045).



«Dades insostenibles»

D'altra banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, va demanar «més temps» per consolidar la baixada de casos de coronavirus després que la setmana passada comencés a baixar la velocitat dels contagis. Encara que Salut preveu que Catalunya arribi al pic de pressió assistencial aquesta setmana, Vergés va alertar que les dades actuals són «insostenibles» i «elevadíssimes», tant de nous contagis -26.629 en la darrera setmana, prop de 4.000 al dia- com d'impacte al sistema sanitari -hi ha 2.793 pacients ingressats i 578 a les UCIs, a més de tota la pressió en la primària. Després d'incorporar els centres privats de forma temporal al sistema públic, les UCIs tenen ara una ocupació del 83% i el 60% dels pacients que pateixen la COVID-19. D'altra banda, la consellera també va alertar de l'augment dels contagis a les residències i va lamentar que tot i les mesures de protecció i «vigilància constant» no s'ha pogut evitar l'increment de casos. «El risc zero no existeix», va admetre. Als centres residencials hi ha 1.235 usuaris positius, un 2,1% del total.