Salut proposarà al Procicat prorrogar 15 dies més totes les restriccions actuals

El Departament de Salut proposarà aquesta setmana al Procicat prorrogar 15 dies més les mesures actuals davant de la Covid-19, segons ha indicat el seu secretari general, Marc Ramentol, a RAC1. "La proposta inicial que posarà Salut sobre la taula serà la pròrroga de les mesures actuals. Després s'ha de sotmetre al criteri dels altres departaments i del Procicat", ha afirmat Ramentol, preguntat pel tancament al públic de bars i restaurants i per les altres restriccions.

Sobre com serà el Nadal, el secretari general ha apuntat que es prendran les decisions el desembre perquè es pugui celebrar de manera segura, però ha descartat relaxar les mesures només pel fet que siguin festes: "L'epidèmia no entén de treves i no crec que ens en doni cap".