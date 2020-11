Un jove empresonat per les protestes de la sentència de l'1-O nega que agredís la policia

Dani Gallardo, el jove de 23 anys empresonat fa un any pels disturbis en les protestes a Madrid contra la sentència de l'1-O va negar davant el tribunal que agredís els agents que estaven intentant detenir la seva amiga –i també acusada- Elsa Vikki. Segons va explicar, els agents estaven colpejant la seva companya i ell va intentar protegir-la amb el seu cos. «Preferia que em peguessin a mi que a ella», va afirmar. Gallardo va negar que utilitzés cap pal per colpejar els agents –com sosté la policia i la Fiscalia- ni que formi part de cap grup antisistema. La Fiscalia demana per a ell sis anys de presó i el Tribunal no preveu emetre sentència fins al mes de desembre. Gallardo va testificar davant el tribunal en aquesta primera jornada del judici que tindrà un segon episodi el 17 de novembre. A les portes de l'Audiència Provincial de Madrid hi va haver concentracions de suport.