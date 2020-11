El Govern català rectifica i els sanitaris supervisaran les automostres a l'ESO

El Govern català rectifica amb les automostres dels alumnes d'ESO i concreta que les proves estaran supervisades per personal sanitari quan hi hagi un positiu a la classe. Així ho van assegurar ahir tant des del Departament de Salut com del d'Educació després que els sindicats de professors i directors de centre es queixessin que el professorat s'encarregués inicialment d'aquesta tasca.

El secretari de Salut, Marc Ramentol, assegura que la presència de personal especialitzat es mantindrà durant la «transició» per implantar el sistema i que s'allargarà el que calgui fins que els docents tinguin «plena seguretat». El personal encarregat d'aquesta supervisió seran els de l'atenció primària que ja s'encarreguen ara de fer aquestes proves a les classes i no seran metges o infermeres. També es preveu que hi col·laborin voluntaris d'Open Arms o la Creu Roja que han rebut formació i que ja fan cribratges a les escoles. Ramentol, a més, va insistir que els docents comptaran amb «tot l'acompanyament necessari» del sistema sanitari per implementar les automostres.

El secretari general de Salut va assegurar que els cribratges en centres educatius suposen una «sobrecàrrega» per a l'atenció primària i que per això es va fer la proposta per tal d'alliberar personal sanitari.

Precisament, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, en declaracions als mitjans després d'una visita a l'institut la Garrotxa d'Olot, va defensar que el departament «sempre» ha valorat que hi ha d'haver personal sanitari a l'hora de les automostres, perquè seran els encarregats de traslladar-les al centre sanitari per analitzar-les.

Gargalló, a més, va concretar que els sanitaris seran els que vetllaran per a què els alumnes agafin correctament les mostre i va assegurar que els professors «no les tocaran». El conseller va assegurar que la intenció és estendre les automostres més enllà de l'àmbit educatiu.

Des de l'anunci del canvi de protocol no han parat de ploure crítiques i els sindicats d'ensenyament denunciaven que els professors assumien tasques que no els són pròpies i que representaria una sobrecàrrega.



Dues llars d'infants tancades

D'altra banda, l'afectació en centres escolars ahir va baixar a Catalunya, i els grups estables aïllats són 2.588, 402 menys que el dijous, segons les últimes dades del Departament d'Educació. Els grups estables afectats a Girona han aconseguit baixar per sota dels 300 i ahir n'eren 297. Per contra, han augmentat els centres tancats i a la demarcació de Girona ahir n'eren dos: les llars d'infants El Cargolet d'Ordis, a l'Alt Empordà, i L'Oreneta de Bolvir, a la Cerdanya. Ambdós són centres petits de pobles entorn als 300 habitants i estan a l'espera de rebre els resultats de les proves PCR a la resta d'infants.

En el cas d'Ordis, la llar d'infants s'ha tancat després que es detectés un positiu en un dels infants. El centre té només deu nens i un únic grup bombolla. És per aquest motiu que en confinar-lo s'ha hagut de tancar tot el centre. L'alcaldessa d'Ordis, Anna Torrentàs, ha explicat que arran d'aquest positiu l'Ajuntament ha tancat tots els parcs infantils i les zones d'esbarjo del municipi per evitar nous contagis. «És un poble petit i en tractar-se d'una recomanació fins ara els havíem deixat oberts donat que hi ha confinament municipal», argumenta. Defensa que s'han seguit tot els protocols i estan a l'espera de rebre els resultats de les proves PCR a la resta de nens.

En relació amb la llar d'infants de Bolvir, s'han confinat tres grups del centre (32 persones) després de detectar dos positius en dues educadores, una d'elles asimptomàtica. Fonts de l'Ajuntament asseguren que un cop detectat es va procedir a la desinfecció en profunditat de l'espai.