Podré reunir-me amb els meus per Nadal? Aquesta és la pregunta que es fan molts ciutadans des que va entrar en vigor un nou estat d'alarma. A més del toc de queda i de la limitació de les trobades socials a un nombre màxim de sis persones no convivents, les comunitats autònomes tenen la potestat per tancar perimetralment els seus respectius territoris.

Depenent de l'evolució de contagis i morts per la pandèmia de coronavirus, arribarem al 24 de desembre amb més o menys restriccions de mobilitat o de reunió. Per ara, els números de la segona onada són molt preocupants i la possibilitat d'un nou confinament domiciliari segueix present.

Des d'aquest diari ens agradaria conèixer la teva opinió sobre si creus que podrem celebrar aquest Nadal amb els nostres.

ENQUESTA | Creus que podrem celebrar el Nadal amb familiars i amics?