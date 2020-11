Educació diu ara que hi haurà personal sanitari a l'aula per supervisar les automostres d'alumnes d'ESO

El Departament d'Educació ha confirmat finalment que hi haurà personal sanitari a l'aula per supervisar les automostres d'alumnes d'ESO quan hi hagi un positiu a la classe. Sindicats i directors de centre s'havien queixat que el professorat s'encarregués inicialment d'aquesta tasca. Finalment s'ha decidit posar personal especialitzat de forma permanent atenent les queixes dels professors. Fins ara es desplaçava als centres una unitat mòbil amb diversos professionals, i ara només hi anirà un sanitari.